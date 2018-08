Política

Udalbiltza

Los absueltos ven la sentencia 'acorde con el cambio de escenario'

Redacción

20/01/2011

Creen que "ayuda en ese camino, pero no las detenciones y las persecuciones políticas. Eso de ninguna manera", en referencia a los diez detenidos esta semana en relación con Ekin y Askatasuna.

Ex alcaldes y ex concejales absueltos por el ''caso Udalbiltza'' han expresado su satisfacción por la sentencia absolutoria para los 20 encausados y han señalado que la sentencia "sí que va acorde con ese cambio de escenario, con esa luz al final del túnel". "Sí ayuda en ese camino, pero no las detenciones y las persecuciones políticas. Eso de ninguna manera", han añadido.

La ex alcaldesa de Amoroto (Bizkaia) María Victoria Ugarteburu ha hablado en nombre de los encausados para denunciar que los diez detenidos esta semana en relación con Ekin y Askatasuna han sido "por causas políticas", al igual que les ocurrió a "los 13 encarcelados", que han tenido que hacer frente a "miles de euros de fianza" y algunos de ellos "han tenido que ir al juzgado a firmar cada dos días" por el caso Udalbiltza.

"No tendría que pasar de nuevo tanto tiempo, castigo, sufrimiento. No tendría que haber nunca más ningún caso de persecución política", ha destacado, para reclamar que terminen "las detenciones y las persecuciones políticas". "Estamos ante una nueva fase política. Eso ya no lo niega prácticamente nadie y quien lo niega es porque tiene miedo a esas soluciones", ha agregado.

En la rueda de prensa "de urgencia" sin haber podido estudiar la sentencia en profundidad, Ugarteburu ha citado el fallo que señala que el "trabajo hecho en Udalbiltza puede ser criticable, pero nunca punible o castigable".

La portavoz de los encausados ha denunciado que el Estado español "ha utilizado y utiliza a los cuerpos policiales y judiciales, en este caso a la Audiencia Nacional, para conseguir fines políticos que nada tienen que ver con cuestiones delictivas".

"Su objetivo en 2003 fue impedir que Udalbiltza siguiera su labor pública e institucional, e impidió que en aquellas elecciones municipales de 2003 se respetara el sufragio universal. El Estado ya consiguió en parte lo que quería", ha lamentado.

Tras recordar que la sentencia "no menciona nada sobre cómo van a indemnizarnos sobre ese daño", ha destacado que la absolución para todos y la "legitimidad del trabajo realizado en Udalbiltza deja vía libre para, de una manera democrática, desarrollar todo tipo de instituciones tanto municipales, supramunicipales o nacionales en Euskal herria".

Por último, ha remarcado la "validez" de Udalbiltza como instrumento para conseguir un "escenario de paz y de democracia en este país y también para el desarrollo de este país como tal". "Es un instrumento necesario, legítimo y en un futuro también nosotros pensamos que puede ser viable, aparte de necesario", ha concluido.