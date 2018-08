Política

Presunto miembro de ETA

Gesalaga denuncia la vigilancia a la que fue sometido

Redacción

24/01/2011

El presunto miembro de ETA no fue inculpado en Francia, pero ingresó en prisión tras su detención el 11 de enero, en espera del examen de una orden europea de arresto de la justicia española.

La abogada del presunto miembro de ETA Iraitz Gesalaga, Tximas, ha anunciado hoy que ha presentado una denuncia por la vigilancia a la que aseguró que estuvo sometido su cliente, arrestado el pasado día 11 en la localidad de Ziburu (Iparralde) y pendiente de ser entregado a la justicia española.

Maritxu Paulus-Basurco ha indicado en conferencia de prensa que la denuncia la formalizó el pasado jueves ante la Fiscalía de Baiona y la ha justificado alegando que "unos días antes de su arresto" se había descubierto un dispositivo de vigilancia en la parte trasera del coche de Gesalaga -fue un mecánico el que dio con ese dispositivo-, y ahora se está analizando para saber si permitía su localización o también escuchar conversaciones.

La portavoz de Batasuna Muriel Lucantis ha estimado que el dispositivo de control encontrado en el coche lo instaló la Policía francesa o la española, y ha denunciado "una operación de comunicación" contra Gesalaga, que "no es un responsable de ETA" porque "no estaba en fuga" y porque tras el registro de su domicilio en Ziburu las autoridades galas no le han imputado.

Tximas no fue inculpado en Francia, pero ingresó en prisión tras su detención en espera del examen de una orden europea de arresto de la justicia española por cargos de participación en una organización terrorista. La euroorden será examinada mañana en el tribunal de Pau.