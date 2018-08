Política

Consejo Asesor del Euskera

PNV, Aralar y EA critican las palabras de Patxi López sobre el euskera

Redacción

25/01/2011

El Gobierno Vasco niega que el lehendakari vinculara ayer la lengua vasca con el terrorismo, y precisa que, con la desaparición de ETA, "el euskera también será más libre".

Las palabras del lehendakari, Patxi López, durante la primera reunión del Consejo Asesor del Euskera afirmando que la desaparición del terrorismo permitirá que la lengua vasca "se una, por fin, a la libertad", han suscitado duras críticas por parte de los partidos abertzales. La portavoz del Gobierno Vasco, Idoia Mendia, ha respondido a las acusaciones, manifestando que López no vinculó euskara y terrorismo.







Gobierno Vasco



Mendia, ha negado que el discurso del lehendakari vinculara la lengua vasca al terrorismo, aunque ha precisado que, dado que "la privación de libertad y el miedo" han condicionado "todo en este país", con la desaparición de ETA, "el euskera también" será más libre.

Mendia ha insistido en que el euskera "no debe estar en polémicas estériles que no conducen a nada", y ha destacado que lo que debe constituir un punto de unión debe ser su "defensa y fomento" de la "lengua de todos".

No obstante, ha indicado que, en una lectura del discurso del lehendakari, se puede observar que "no hay ninguna vinculación entre el euskera y la violencia".

"Yo lo entiendo más como que todos seremos libres el día que acabe la violencia, los ciudadanos y el euskera", ha proseguido.







PNV



El presidente del PNV, Iñigo Urkullu, ha exigido una rectificación al lehendakari por "el absoluto despropósito" de "vincular" el euskera y la violencia. En Onda Vasca, Urkullu ha manifestado que, "por mucho que su intención fuera otra, las palabras están ahí". Además, ha destacado el foro en el que las pronunció, el Consejo Asesor del Euskera, "y en relación a un idioma que es secular".

"Por lo tanto, no sé qué vinculación tiene el idioma con la violencia y con el terrorismo. Me parece que es un absoluto despropósito", ha señalado. Por ello, como presidente del PNV, le ha exigido "una rectificación, si es que no las quiso decir de esa manera".



Sobre la incorporación de Jon Juaristi al Consejo Asesor del Euskera, ha considerado que "no parece baladí", y ha señalado que, "quizá responde a ese propósito de seguir insistiendo machaconamente en esa idea del cambio".

A su juicio, el Gobierno Vasco "debería cuidar mucho más cuáles son las personas" que se incluyen en un órgano del Ejecutivo y qué trayectoria tienen a "sus espaldas en relación a lo que pueden ser las libertades y la pluralidad".







Aralar

Por su parte, el parlamentario de Aralar, Mikel Basabe, ha registrado una interpelación en castellano para recordar al lehendakari que "solo quien sabe los dos idiomas de esta comunidad puede elegir utilizar un de ellos en libertad".

En una nota de prensa, la formación abertzale ha considerado que las declaraciones de López son "del todo inaceptables", y ha recordado que "el único idioma obligatorio por ley en esta comunidad es el castellano".

"Son miles las personas que a diario utilizamos el euskera en libertad aunque quienes quieren hablar en euskera con cualquier servicio de la administración sean quienes no tienen la absoluta libertad para ello", ha añadido.







EA

El parlamentario de EA, Juanjo Agirrezabala, también ha registrado una pregunta parlamentaria para "pedir cuentas" a Patxi López "sobre su discurso injusto e inaceptable".

"Primero nombran a Jon Juaristi y luego nos relacionan a todos los euskaldunes con la violencia; no cabe mayor insulto", ha enfatizado la formación independentista.

El portavoz de EA en la Cámara de Vitoria-Gasteiz ha afirmado que "con sus palabras López se descalifica como lehendakari" porque "hay que ser muy irresponsable o muy torpe para establecer ese tipo de relaciones sin sentido entre un idioma y el ejercicio de la violencia. Es como si alguien ligara al castellano con el franquismo porque ésa era la lengua del dictador, sería un despropósito como el que nos ha dedicado el lehendakari a todos los euskaldunes".