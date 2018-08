Política

Presentación del nuevo partido

El PNV cree que Batasuna ha planteado 'una ruptura con su pasado'

Redacción

07/02/2011

EA afirma que "se puede decir más alto, pero no más claro". EB cree que si no se legaliza el nuevo partido será por "intereses electorales" de PSOE y PP.

El PNV ha considerado que los estatutos de la nueva formación presentados hoy por la izquierda abertzale suponen "un evidente punto de inflexión con las posiciones políticas" que históricamente, ha mantenido y ha valorado el rechazo explícito a la violencia, incluida la de ETA. Los jeltzales han concedido unaal paso dado por la izquierda abertzale.A través de su página web, el PNV ha explicado que "ha acudido en calidad de observador" al acto en que la izquierda abertzale ha presentado los estatutos de su nueva formación, y que ha acogido positivamente la constitución de la nueva formación. El partido de Iñigo Urkullu ha valorado sobre todo que se incluya "el rechazo al uso de la violencia o a la amenaza de su utilización para el logro de objetivos políticos, incluyendo la violencia de ETA en cualquiera de sus manifestaciones".Además, el PNV ha pedido al Gobierno español "que proceda a la inscripción, en plazo reglamentario, de este nuevo partido" y ha opinado que debe tener "altura de miras" para no "ceder a la presión de quienes, por motivos espurios, se oponen", al reconocimiento de la legalización de la nueva formación.

Este análisis lleva a los jeltzales a estar dispuestos a entablar relaciones con el nuevo partido para definir aquellas medidas que contribuyan a conseguir la desaparición definitiva y total de cualquier clase de violencia, y en particular la de ETA, la paz, la justicia, la reconciliación y el reconocimiento y reparación a todas las víctimas.







Aralar: "El Estado tiene muy difícil poner excusas"



El vicecoordinador de Aralar, Jon Abril, ha asegurado que el Estado tiene "muy difícil poner excusas" para no legalizar al nuevo partido de la izquierda abertzale, porque "no se puede decir más claro que no se acepta ninguna violencia, tampoco la de ETA".

En declaraciones tras la presentación de los estatutos de esta nueva formación, Abril ha recordado que Aralar "siempre ha abogado por la legalización de todas las opciones políticas", por lo que, "hoy más que nunca", ha vuelto a reivindicar que todas las formaciones puedan presentarse legalmente a las elecciones y ejercer su labor "por vías exclusivamente civiles, democráticas y políticas".

"La declaración que hoy han presentado aquí desde la otra sensibilidad de la izquierda abertzale deja bien claro y muy claro esa voluntad de romper con el pasado y esa voluntad de actuar en política única y exclusivamente por cauces políticos y democráticos", ha señalado.



EA: "Se puede decir más alto, pero no más claro"



Por su parte, el secretario general de Eusko Alkartasuna,Pello Urizar, ha considerado que el rechazo a ETA "se puede decir más alto, pero no más claro" que como hoy lo ha hecho la izquierda abertzale.



Urizar ha recalcado que EA ya conocía el posicionamiento de la izquierda abertzale. "Si no (lo conociéramos), no hubiéramos estado en este proceso" con la izquierda abertzale, ha añadido.



En su opinión, no hay "razones jurídicas" para ilegalizar el nuevo partido y si no es admitido se deberá a "razones partidistas del PSOE y del PP.



"El compromiso por las vías políticas y pacíficas (de la izquierda abertzale) no tiene vuelta atrás", ha subrayado Urizar.







EB: "Si no se legaliza será por intereses electorales"



El coordinador general de Ezker Batua-Berdeak, Mikel Arana, ha asegurado que si el Gobierno no legaliza el nuevo partido de la izquierda abertzale será por los intereses electorales" del Partido Socialista y del Partido Popular.

Arana ha destacado que "hoy es un día extraordinariamente importante que puede marcar un antes y un después en la política vasca y en la definitiva finalización y desaparición de ETA, que es lo que todos esperamos".







Alternatiba: "Ya no hay ningún partido que justifique a ETA"



El portavoz de Alternatiba, Oskar Matute, ha considerado que el Estado español no puede tener "la desvergüenza democrática" de mantener ilegalizada a la izquierda abertzale después de que este sector político haya expresado "un rechazo explícito a la actividad de ETA".



Matute, que ha estado presente en el acto de Bilbao, ha afirmado que "ya no hay ninguna fuerza política que justifique a ETA".



"¿Qué razones puede tener ningún demócrata para seguir pidiendo que no estén en unas elecciones? El único motivo es el interés electoralista", ha indicado Matute.