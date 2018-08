Política

Presentación del nuevo partido

Eguiguren cree que el 'lunes fue el primer día de la paz en Euskadi'

Redacción

09/02/2011

El presidente de los socialistas vascos ha asegurado que "la disolución de ETA es algo que todos debemos exigir, pero no se producirá a corto plazo".

El presidente del PSE-EE, Jesús Eguiguren, cree que con la presentación del nuevo partido de la izquierda abertzale, Sortu, el "el lunes fuel el primer día de paz en Euskadi. Esto es ireversible, ya no hay marcha atrás".

En una entrevista al grupo Vocento, el presidente de los socialistas vascos ha relizado estas afirmaciones, pero ha matizado que "la disolución de ETA es algo que todos debemos exigir, pero no se producirá a corto plazo".

Así, Eguiguren ha explicado que "siempre hay peligro de que alguien intente volver a matar, pero una cosa es querer y otra poder".

Sobre los representantes de la izquierda abertzale que presentaron los estatutos del nuevo partido, ha dicho que cree "en las personas y en su credibilidad. Confío en él (Rufi Etxeberria) absolutamente".

Por otro lado, Eguiguren ha asegurado que, pese a la polémica que suelen crear sus declaraciones, no suele consultar lo que hace a la dirección del PSOE, "porque siempre me dice que ''no''".