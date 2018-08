Política

Munilla celebra que Sortu se 'desligue de la violencia'

Redacción

25/02/2011

No obstante, lamenta que no repruebe la historia de violencia de ETA. El obispo donostiarra ha indicado que la decisión sobre legalizar o no a Sortu "está en manos de la Judicatura.

Noticias (1) El Tribunal Supremo decidirá si legaliza Sortu antes de las elecciones El obispo de Donostia-San Sebastián, José Ignacio Munilla, celebra que Sortu, la nueva formación de la izquierda abertzale, "se desligue de la violencia". No obstante, ha lamentado que "se haya desaprovechado la ocasión para reprobar la anterior larga historia de violencia" de ETA. En una rueda de prensa celebrada Munilla, preguntado por Sortu, ha señalado que la Iglesia "no va a estar entrando en el debate político" y tampoco va a estar "opinando de cada cuestión política". El obispo donostiarra ha indicado que la decisión sobre legalizar o no a Sortu "está en manos de la Judicatura", y ha añadido que en ella "no están en juego sólo valores, sino también interpretaciones jurídicas". En todo caso, Munilla ha señalado que "celebramos que Sortu se desligue de la violencia", ya que ello supone "un avance en la buena dirección", y ayuda a tener "más esperanzas" en torno a la consecución de la paz. Sin embargo, ha lamentado que Sortu haya "desaprovechado la ocasión para reprobar la anterior larga historia de violencia" de

ETA, porque "no se puede dejar abandonados en su dolor" a las víctimas de la banda terrorista.



