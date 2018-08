Política

En el Fórum Europa

Conde-Pumpido dice que Sortu 'aparenta cumplir la ley'

Redacción

04/03/2011

Según ha declarado, la Fiscalía y la Policía trabajan ya para abortar posibles planes 'B' o 'C' a los que pueda recurrir la izquierda abertzale.

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha dicho que la Fiscalía se va a oponer a la inscripción de Sortu como partido porque solo es "un mero intento de aparentar el cumplimiento de la ley" para mantener a ETA.

En su intervención en el Fórum Europa, el fiscal general ha dicho que la próxima semana pedirán que Sortu no sea legalizado porque "no es un partido", sino un intento de "mantener a la desesperada la presencia de ETA en un horizonte político al que ya sabe que no va a

llegar de ninguna manera".

La Fiscalía actuará como ya hizo con ANV, elaborando "complejas argumentaciones jurídicas con las que llenar un vacío normativo".

El fiscal general ha recordado que Sortu significa "renacer" y, a su juicio, solo pretende que renazca Batasuna, por lo que se ha mostrado convencido de que el Tribunal Supremo aceptará la petición que la Fiscalía presentará el próximo lunes para que rechace su inscripción en el registro de partidos.

Planes ''B'' y ''C''

Conde-Pumpido ha asegurado que existen pruebas documentales de que habrá un "plan B" para incluir a sus candidatos en agrupaciones electorales, pero la Fiscalía tiene ya trabajando a las fuerzas de seguridad para que le informen y poder impugnar esas candidaturas.



Un "plan C" supondría introducirse en un partido legal, pero "también en ese caso estamos actuando" para poder impugnar las listas "infiltradas con una presencia significativa de Batasuna, pertenezcan al partido que pertenezcan", ha explicado el fiscal general.