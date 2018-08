Política

'Caso Gürtel'

Garzón reafirma que las escuchas fueron legales

Redacción

07/03/2011

La comparecencia se ha limitado a la declaración del juez suspendido, que reiteró que no cometió ningún delito al ordenar las intervenciones telefónicas.

El juez Baltasar Garzón ha vuelto a justificar como legal su decisión de intervenir las conversaciones que los ''cabecillas'' de la trama "Gürtel" mantuvieron en prisión con sus abogados, durante su declaración voluntaria de este lunes ante el Tribunal Supremo. La declaración se ha prolongado algo más de hora y media sin que pudiera ser preguntado por las partes, según han manifestado fuentes presentes en la comparecencia.

Garzón no ha hecho declaraciones ni al entrar ni al salir del alto tribunal, ni tampoco lo ha hecho su abogado en esta causa, Francisco Baena Bocanegra.

El único que ha comparecido ante la prensa al término de la declaración ha sido el abogado y ex fiscal de la Audiencia Nacional Ignacio Peláez, que fue quien presentó la querella que originó este sumario contra Garzón por los delitos de prevaricación y contra las garantías constitucionales.

Peláez ha indicado que el trámite desarrollado este lunes ante el magistrado Alberto Jorge Barreiro no ha aportado, a su juicio, ningún dato nuevo a la investigación, ya que el magistrado suspendido de la Audiencia Nacional se limitó a dar las mismas explicaciones sobre los autos de intervención de las conversaciones que ya realizara el 10 de mayo del pasado año, cuando declaró por primera vez sobre estos hechos.

Según Peláez, Garzón sigue manifestando que no cometió ningún delito al ordenar las intervenciones, ya que según él sólo pretendía escuchar a Francisco Correa, el "cerebro" de la Gürtel y a sus principales colaboradores para evitar que siguieran delinquiendo desde prisión, con independencia de con quien hablaran, y que no se trataba de escuchar a los abogados. Por ello, el juez suspendido ha insistido en que él no vulneró ningún derecho fundamental.