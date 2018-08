Política

Conferencia en Londres

Lehendakari: 'El Estado de Bienestar no es cuestión de números'

Redacción

08/03/2011

Patxi López ha explicado que el Estado del Bienestar es un modelo social que "pone al servicio de la ciudadanía los recursos públicos y la economía y pide a cambio a todos colaboración y esfuerzo".

El lehendakari, Patxi López, ha afirmado hoy que la sostenibilidad del Estado del Bienestar "no es sólo, ni sustancialmente, cuestión de números, es cuestión de decisión y de voluntad colectiva".

López ha pronunciado esta tarde en Londres una conferencia, cuyo contenido ha sido facilitado por la Presidencia del Gobierno Vasco, titulada ''La socialdemocracia y el Estado del Bienestar en el siglo XXI'', con el que se abre un ciclo de charlas organizado por la London School of Economics (LSE).

Ha explicado que el Estado del Bienestar es un modelo social que "pone al servicio de la ciudadanía los recursos públicos y la economía y pide a cambio a todos colaboración y esfuerzo".

Ha propuesto, frente a quienes "pretenden desmontarlo", recuperar los "viejos valores sociales del esfuerzo compartido, la solidaridad interna y la definición de objetivos comunes capaces de sumar voluntades que den esperanza".

El lehendakari ha sostenido que sólo una sociedad solidaria y unas instituciones públicas fuertes "pueden garantizar a todos la posibilidad de progresar".

El lehendakari ha subrayado que la decisión no debe centrarse exclusivamente en si hay dinero o no para mantener el Estado de Bienestar, sino si se quiere vivir en una sociedad donde "el mero hecho de nacer en una determinada familia suponga una condena perpetua a la pobreza o no".

ETA

En su conferencia, el lehendakari también se ha referido al "principal problema" de Euskadi, la existencia de ETA, una organización terrorista que, ha recordado, "ha matado sobre todo durante la democracia y cuando Euskadi tenía ya el autogobierno más amplio seguramente de toda Europa".

Tras desechar la "fábula romántica" de que ETA surgió para derrocar la dictadura, el lehendakari se ha mostrado convencido de que se está llegando al "final de la pesadilla", de que la organización y los colectivos que le han prestado su apoyo "están interiorizando que se terminó el totalitarismo para siempre" y que sólo aceptando el sistema democrático "van a poder participar en política".

López ha reconocido que la izquierda abertzale está avanzando en esa dirección y ha señalado que en la sociedad hay "escepticismo y desconfianza", porque en ocasiones pasadas la engañaron, pero también "esperanza en que esta vez vayan en serio".