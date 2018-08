Política

Día Europeo de las Víctimas

Diversos actos recuerdan a los fallecidos en los atentados del 11-M

11/03/2011

Hoy se celebra también el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, por lo que la Comisión Europea y la Red Europea de Asociaciones de Víctimas han organizado una jornada de homenaje en Bruselas.

Los 192 fallecidos y casi 2.000 heridos en los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid son recordados este viernes con numerosas ofrendas florales y actos de homenaje en los que, sin embargo, tanto las asociaciones de víctimas como los representantes políticos estarán divididos.

La jornada ha comenzado a las 9:00 horas con la tradicional ofrenda floral de la Comunidad de Madrid presidida por su presidenta, Esperanza Aguirre, en la sede regional de la Puerta del Sol, en cuya fachada está colocada una placa en recuerdo de las víctimas y de los madrileños que ese día ayudaron a atenderles.

Ya a las 10:30 horas, el Ayuntamiento de Madrid ha inaugurado el monumento de la estación de Cercanías de El Pozo, donde estalló una de las bombas. El acto ha estado presidido por el alcalde de la capital, Alberto Ruiz Gallardón.

La inauguración de esta obra ha estado envuelta en cierta polémica, ya que la presidenta de la&' || 'nbsp; Asociación 11-M Afectados por el Terrorismo, Pilar Manjón, ha acusado al Consistorio madrileño de convocar el acto "unilateralmente" sin contar con sus propuestas ni compromisos previos.

También, siguiendo la tradición de años anteriores, una comitiva de víctimas ha salido a las 07:00 horas de la plaza de la estación de Alcalá de Henares y ha viajado en tren a lo largo del Corredor del Henares, parándose en cada estación para realizar una ofrenda floral a las víctimas y terminando en la calle Téllez.

Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo

El 11 de marzo es también el día europeo de víctimas del terrorismo, por lo que la Comisión Europea junto a la Red Europea de Asociaciones de Víctimas del Terrorismo (NAVT) han organizado una jornada en Bruselas que será inaugurada por la Comisaría de Interior, Cecilia Malmstrm.

Además, en el transcurso del evento podrá verse un video conmemorativo realizado por NAVT en colaboración con las Asociaciones de Víctimas Europeas integradas en la RED, junto con el documental nominado al Oscar ''Killing in the Name''.