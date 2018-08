Política

Iniciativa sobre Sortu

PSE y PP zanjan la polémica y 'aparcan' la iniciativa sobre Sortu

18/03/2011

Egibar ha presentado en el Parlamento una proposición no de ley instando a Patxi López a que apoye la legalización de Sortu y a los "poderes competentes del Estado" a que no impidan su registro.

PSE y PP han zanjado en menos de 24 horas la agria polémica que ha puesto en peligro el pacto que socialistas y populares mantienen en Euskadi desde el inicio de la legislatura. Una iniciativa del PSE proponiendo a la Cámara vasca que exprese su deseo de que Sortu "logre evidenciar" que puede ser legal ha sido la causante de la bronca.

Fue anunciada ayer por la tarde, y la polémica tardo poco en comenzar. El presidente del PP de Gipuzkoa, Borja Sémper, fue rotundo y aseguró que la iniciativa planteada por los socialistas atenta contra el espíritu y la literalidad del pacto para el cambio" suscrito por ambos partidos.

Posteriormente, esta mañana, el presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, confirmaba que el PSE había decidido retirar la propuesta por el bien del pacto entre socialistas y populares, un extremo que también ha anunciado el consejero vasco de Interior, Rodolfo Ares.

En la Cámara vasca, José Antonio Pastor (PSE) e Iñaki Oyarzabal (PP) han sido los encargados de cerrar .la polémica. Pastor ha confirmado hoy que su grupo ha "aparcado", que no retirado, la iniciativa sobre Sortu con el fin de tratar de "reencauzarla" más adelante con su socio preferente, el PP vasco.

En los pasillos de la Cámara, el portavoz socialista ha precisado que, a la vista de las "reacciones" que el texto ha provocado en el PP, su partido ha decidido "aparcar" la proposición, pero no retirarla, porque su contenido es "impecablemente democrático".



A su juicio, el texto "defiende el Estado de Derecho, la independencia del Poder Judicial, el acatamiento a la sentencia sobre Sortu, sea la que sea, las políticas de tolerancia cero que han conducido al declive del terrorismo y que Sortu debe hacerse creíble para ser legal".



Por su parte, el secretario general del PP vasco, Iñaki Oyarzábal, ha destacado que su partido tiene "el compromiso" del PSE de que la tramitación de su iniciativa parlamentaria sobre Sortu no va a seguir adelante.



El dirigente del PP ha explicado que la proposición no de ley queda "aparcada sine die" y que no llegará a pleno, salvo que exista un acuerdo para ello, que debería estar basado en la modificación del contenido del texto actual.

Asimismo, ha reclamado al PSE que continúe con "la política que está dando resultados" en materia antiterrorista y que "cumpla" el pacto de bases que suscribió con su partido.

Reacciones de PNV, EA y EB

El presidente del PNV, Iñigo Urkullu, ha criticado hoy la actuación del PSE y del PP en relación a la legalización de Sortu y ha afirmado que parece "un circo con varias pistas".

"El lehendakari un día dice una cosa y otro, otra, igual que su partido, y el PP pone permanentemente líneas rojas, y luego tiene que recular".



Por su parte, el portavoz del PNV, Joseba Egibar, ha presentado hoy en el Parlamento Vasco una proposición no de ley instando al Gobierno de Patxi López a que apoye la legalización de Sortu y a los "poderes competentes del Estado" a que no impidan su registro como partido político.



El portavoz parlamentario de EA, Juanjo Agirrezabala, ha pedido a los socialistas vascos que sean "valientes, como dice" el presidente del PSE, Jesús Eguiguren, y actúen "como si el PP no existiera", a la vez que ha considerado que la iniciativa del PSE-EE sobre Sortu "demuestra que no tienen política propia de cara a la normalización política".

El dirigente de EA ha insistido en que "lo que ha demostrado el PSE-EE con esta iniciativa ''de quita y pon'' es que no tiene política propia de cara a la normalización política de Euskal Herria", así como que "está sometido a las agresiones y a la intransigencia del PP".

El parlamentario de Ezker Batua-Berdeak, Mikel Arana, ha censurado que el PSE-EE ha hecho "el ridículo" al "aparcar" la iniciativa sobre Sortu, poniendo de manifiesto que "lo único que le importa" es mantenerse en el gobierno.

Asimismo, ha asegurado que los socialistas vascos "no tienen autonomía ninguna" respecto al Gobierno central y que es el PP vasco quien "dirige la política de este país".