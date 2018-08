Política

En el Euskalduna de Bilbao

Rajoy se opone a que 'franquicias de ETA' estén en las elecciones

Redacción

19/03/2011

Basagoiti reivindica el "protagonismo" de las víctimas para "no confundir la esperanza" de fin del terrorismo con "espejismos".

El presidente del PP, Mariano Rajoy, ha abogado por "impedir que las franquicias de ETA" estén en las próximas elecciones forales y municipales del 22 de mayo. En este sentido, ha destacado que "no queremos que se presenten a las elecciones mientras ETA exista".

El dirigente popular, que ha participado en el Palacio Euskalduna de Bilbao en un acto de homenaje a las víctimas del terrorismo, ha considerado que "estamos en la recta final" del terrorismo y, para ello, "no se puede negociar con los terroristas".

"Cuando afirmamos que los terroristas no se pueden o quienes les apoyen no se pueden presentar a las elecciones, no lo decimos porque sí, sino porque creemos que esa es la mejor fórmula" para acabar con ETA, ha explicado.

Al igual que Rajoy, el presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, ha afirmado que "estamos más cerca del final del terrorismo gracias al ejemplo de las víctimas", y ha señalado que "para alcanzar esta meta hay que sentar valores como la justicia y la memoria".

Basagoiti ha reivindicado el "protagonismo" de las víctimas para "no confundir la esperanza" del fin del terrorismo con "espejismos interesados".

En el acto también se han dado cita otros dirigentes del PP como Federico Trillo, la presidenta del Parlamento vasco, Arantza Quiroga, o el consejero vasco de Interior, Rodolfo Ares, entre otros.