Política

Entrevista en ETB-2

Oyarzábal cree que Sortu es 'una historia pactada con ETA'

Redacción

21/03/2011

El secretario general del PP vasco ha expresado su esperanza en que ETA "no vuelva a engañar a la sociedad" y ha criticado que haya políticos en el PNV que quieran "pactar con ellos".

El secretario general del PP vasco, Iñaki Oyarzábal, se ha mostrado convencido de que Sortu es "una historia bien diseñada y pactada, desde hace ya muchos meses, con la propia ETA" y ha expresado su esperanza en que la organización terrorista "no vuelva a engañar a la sociedad". Además, ha considerado una "vergüenza" que haya políticos en el PNV "que estén pensando que entre Batasuna en las instituciones para volver a pactar con ellos".

Entrevistado en el programa "Egun on Euskadi" de ETB-2, el dirigente ''popular'' ha mostrado su deseo de que los jueces que conforman la Sala del 61, y que este lunes comienzan a estudiar las demandas contra la inscripción de Sortu en el Registro de Partidos, tengan "los suficientes elementos de juicio como para poder tomar una decisión que sea la mejor para la sociedad y la democracia, y que defiende sus valores y principios, que es lo que está en juego".

"Que ETA no vuelva a engañar a la sociedad y que, si se pasa o no se pasa este trámite es porque, realmente, los jueces han encontrado pruebas suficientes para que no pasen o elementos de juicio suficientes para que pasen", ha manifestado.

Oyarzábal cree que, a raíz de lo dicho por "la Policía, los jueces y la Fiscalía", existen "elementos suficientes, pruebas y evidencias, que nos llevan a pensar que Sortu es una sucesión de Batasuna".





Críticas al PNV

El secretario general de los ''populares'' vascos ha admitido que "hay mucho político nervioso" ante la posible legalización de Sortu y, en este sentido, ha aludido al PNV. "En privado, hay muchos dirigentes del PNV que te dicen ''éstos son los mismos de siempre, esto es Batasuna, esto es ETA, y no deberían pasar'', pero públicamente están diciendo ''legalización ya'', porque están intentando pescar votos en ese mundo y a mí eso me perece una indecencia", ha dicho.

Además, se ha preguntado si la formación jeltzale "está esperando a que Batasuna o Sortu entren en los Ayuntamientos para volver a pactar con ellos, si el PNV está preparando un pacto con Batasuna". "Ya lo hizo antes. Eso es una fórmula fracasada. La vergüenza es ésa, que haya políticos en el PNV que estén pensando que entre Batasuna en las instituciones, otra vez, para volver a pactar con ellos", ha apuntado.