Política

Tras la decisión del Supremo

La izquierda abertzale encuadra el fallo en el 'servilismo' del PSOE

Redacción

25/03/2011

Los dirigentes de la izquierda abertzale han recalcado que "no habrá marcha atrás en su apuesta, en el camino emprendido, y Madrid no conseguirá que Euskal Herria cambie el rumbo".

La izquierda abertzale ha responsabilizado hoy al PSOE de la decisión del Tribunal Supremo sobre Sortu, que encuadra en "su actitud servil hacia el PP, al que ha complacido siempre en sus exigencias", lo que ha derivado en "una batería de agresiones" hacia el nuevo partido.

En una rueda de prensa ofrecida en Donostia-San Sebastián, los dirigentes de la izquierda abertzale Txelui Moreno y Marian Beitialarrangoitia han leído un texto en euskera y castellano en el que han recalcado que "no habrá marcha atrás en su apuesta, en el camino emprendido, y Madrid no conseguirá que Euskal Herria cambie el rumbo".

"No sé qué tienen que exigirnos los tribunales más allá que hacernos cumplir la ley", ha destacado Beitialarrangoitia, quien ha rehusado adelantar los planes electorales de la izquierda abertzale porque consideraba que hoy no es el momento de hablar en esa clave, ya que "no es eso lo que está en juego".

Ha criticado al lehendakari, Patxi López, porque entiende que se está contradiciendo en sus opiniones sobre la legalización de Sortu y le ha pedido que "se aclare".