Calparsoro cree 'muy complicado' que el TC falle antes de elecciones

Redacción

24/03/2011

El fiscal jefe del TSJPV opina que Sortu debe acreditar ante el Constitucional que "no existe una continuidad estratégica con Batasuna, aunque sean las mismas personas".

El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Juan Calparsoro, ha considerado "muy complicado" que el Tribunal Constitucional pueda resolver el posible recurso de amparo de Sortu contra su ilegalización antes de las elecciones de mayo.



Tras precisar que se debe esperar a que se redacte la resolución para conocer las razones que han llevado al Supremo a aceptar las demandas presentadas por la Fiscalía y la Abogacía del Estado, Calparsoro ha resaltado el hecho de que la decisión judicial no se haya adoptado por unanimidad, al contrario que otras resoluciones anteriores similares.



Esta circunstancia, según ha destacado, "supone un resquicio que será utilizado por los letrados de Sortu para intentar pasar el trámite del Tribunal Constitucional. Para ellos -ha dicho- es una situación más favorable".



En su opinión, "está claro" que no ha resultado suficiente para ser legalizada que Sortu exprese su rechazo a la violencia de ETA y ha resaltado que el debate se centra en "el valor que los tribunales den a esa voluntad".



"Sortu tendría que acreditar ante el TC -según ha apuntado- que no existe una continuidad estratégica con Batasuna, aunque sean las mismas personas; aquí está la clave: probar esa ruptura y esa voluntad real de cumplir con la legalidad".



Además, en opinión de Calparsoro, Sortu también alegará ante el TC una posible vulneración del derecho a la participación política de los ciudadanos como derecho fundamental y como partido político.