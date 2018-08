Política

Gallardón: 'Si hubo acuerdo con Batasuna, que no se haga efectivo'

Redacción

30/03/2011

Durante una visita a Getxo, el alcalde madrileño ha lamentado las "revelaciones muy preocupantes", incluidas en las actas aprehendidas al exmiembro de ETA Francisco Javier López Peña, alias 'Thierry'.

El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, ha reclamado que, "si en algún momento ha habido un acuerdo con Batasuna para facilitar su presencia en las instituciones, no se haga efectivo".

Durante una visita al municipio vizcaíno de Getxo, el alcalde madrileño ha lamentado las "revelaciones muy preocupantes", incluidas en las actas aprehendidas al que fuera ''número uno'' de ETA, Francisco Javier López Peña, alias ''Thierry'', y que "comprometen gravemente al Gobierno".

A su entender, el Gobierno está obligado a "dar una explicación". En este sentido, ha manifestado que, desde las filas socialistas, se ha alegado que "sólo se ha oído a una de las partes y que esa parte no es digna de crédito", pero "todos los españoles necesitamos una aclaración, que se nos diga si es verdad o no es verdad, si se ha mentido o no se ha mentido".

"Todos tenemos que apoyar con rotundidad, haya pasado lo que haya pasado en los momentos que están relatados, para que si ese acuerdo existió, no se haga efectivo", ha concluido.