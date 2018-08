Política

Elecciones en mayo

Urkullu: 'Si ETA y Gobierno tratan temas políticos, lo denunciaremos'

Redacción

30/03/2011

El presidente del PNV ha confirmado que el lunes pasado se reunió con el presidente Zapatero en Madrid. Le trasladó la necesidad de que Sortu pueda participar en la vida política.

El presidente del EBB del PNV, Iñigo Urkullu, ha considerado que el Gobierno y ETA no deben hablar de cuestiones políticas porque éstas sólo deben "residir" en las conversaciones entre partidos. En este sentido, ha advertido de que, si conociera que el Ejecutivo llega a abordar con ETA temas políticos, lo denunciará.

En una comparecencia ante los medios de comunicación para presentar el programa electoral del PNV para las elecciones municipales y forales de 2011, cuyo lema será "El momento de dar lo mejor", Urkullu ha manifestado que "es obvio que, cualquier proceso de diálogo, e incluso de negociación, tendrá los elementos que tenga que tener".

"Para nosotros, lo importante es que aquellos aspectos que sean sólo políticos, estén resididos en las conversaciones entre los partidos políticos, y no entre otros agentes", ha destacado.



El presidente del PNV ha afirmado hoy que "ni da ni deja de dar crédito" a las actas de las negociaciones del Gobierno con ETA, aunque ha hecho hincapié en que las cuestiones políticas deberían quedar situadas en el debate entre los partidos y no con otros "agentes".



El dirigente jeltzale ha dicho que se pueden "sospechar" e "intuir" las estrategias de ETA y del Gobierno en dichas actas, pero no es "capaz" de juzgar la credibilidad de esos

documentos, de los que no se sabe si se ha hecho pública "la parte o el todo", ha apuntado.



Asimismo, ha señalado que, en su encuentro con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, el lunes por la noche, le trasladó la necesidad de que todos los partidos, incluido Sortu, puedan participar en la vida política y en las elecciones.

Sobre su encuentro con Rodríguez Zapatero, ha subrayado que, como en anteriores ocasiones, le ha insistido en la necesidad de "la participación política de todas las sensibilidades ideológicas".

"Seguimos defendiendo que ésta es una cuestión de principios y que nosotros entendemos que todas las sensibilidades ideológicas tendrían que tener la posibilidad de ser juzgadas por los ciudadanos", ha subrayado.



Además, ha destacado que la denominada izquierda abertzale "estará en las elecciones municipales, forales y al Parlamento foral navarro". "El cómo estén, es una decisión suya", ha añadido. Iñigo Urkullu ha rechazado revelar qué le trasladó Zapatero sobre su reclamación de que la izquierda abertzale pueda "participar" en los comicios. "Me resisto a poner en mi boca lo que tienen que decir otras personas", ha apuntado.