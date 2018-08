Política

Zapatero: 'Ahora, el PP debe trabajar y dejar de culparme de todo'

Redacción

04/04/2011

El lehendakari Patxi López ha negado que vaya a haber un adelanto de las elecciones generales y ha criticado a Rajoy, un candidato elegido "a dedo" y de forma "autoritaria" por el expresidente Aznar.

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha ironizado con el hecho de que tras su anuncio de que no optará a un tercer mandato, el PP va a tener que ponerse a trabajar en un proyecto en vez de limitarse a atacarlo y culparlo de todo, como ha dicho que ha ocurrido hasta ahora.

En un acto del PSOE en Murcia, donde ha tenido su primera intervención en público tras anunciar este sábado que no se presentará a la reelección, Zapatero ha agradecido el apoyo y las muestras de cariño que está recibiendo.

Además, ha señalado que el líder del PP, Mariano Rajoy, va a tener también que ponerse a trabajar, porque hasta este momento se ha limitado a acusarle a él de todo, ya sea de un tsunami o de la situación en los países árabes.



"Una vez más, hemos puesto encima de la mesa motivos para el orgullo, porque nosotros somos como el resto de ciudadanos, y a los ciudadanos les gusta elegir a sus alcaldes y presidentes autonómicos", ha dicho en referencia a su decisión de renunciar a la reelección y a la apertura de un proceso de primarias.





Patxi López: ''Estamos orgullosos de Zapatero''

El lehendakari Patxi López, por su parte, ha negado que vaya a haber un adelanto de las elecciones generales y ha destacado que los militantes socialistas se sienten "orgullosos" de "lo mucho" que Zapatero "ha hecho por este país", no como los militantes del PP, que "no quieren a Rajoy" porque "no despierta ninguna simpatía y es incapaz de sumar apoyos".

Ha dicho que mientras Zapatero fue elegido candidato a la presidencia mediante un proceso "democrático" de elecciones primarias dentro del PSOE, el candidato del PP, Mariano Rajoy, fue nombrado "a dedo" por el anterior presidente del Gobierno, José María Aznar, en una designación marcada por el "autoritarismo".