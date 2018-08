Política

Por dos atentados en 1986

La Audiencia Nacional juzga el último caso pendiente de los GAL

Redacción

04/04/2011

En el banquillo de los acusados se sentará al ex jefe superior de Policía de Bilbao Miguel Planchuelo. Los expolicías José Amedo y Michel Domínguez declararán como testigos.

La Audiencia Nacional juzga este lunes el último caso pendiente de los GAL: el que concierne al expolicía Miguel Planchuelo, acusado de ordenar los atentados cometidos en 1986 en los bares "Batzoki" y "Consolation", en Iparralde, en los que resultaron heridas seis personas.

Planchuelo fue condenado en 1998 por el Tribunal Supremo a nueve años y seis meses de cárcel por el secuestro en 1983 de Segundo Marey, primera acción atribuida a los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), dedicados a la "guerra sucia" contra ETA.

Por el caso Marey también fueron condenados a 10 años de cárcel el ex ministro del Interior José Barrionuevo, el ex secretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera y el ex director de la Seguridad del Estado Julián Sancristóbal.

La acusación popular imputa a Planchuelo seis delitos de asesinato frustrado y uno de lesiones graves y le acusa de haber ordenado al expolicía José Amedo la contratación de mercenarios portugueses y su traslado a Francia para cometer los atentados contra esos bares.

En el juicio está previsto que testifiquen Amedo y el también expolicía Michel Domínguez, condenados en 1991 a 108 años de prisión cada uno por reclutar a los mercenarios portugueses que ejecutaron los atentados en los bares "Batzoki" de Baiona y "Consolation" de San Juan de Luz, el 8 y 13 de febrero de 1986, respectivamente.

El juicio se prolongará hasta el miércoles.