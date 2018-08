Política

Caso Faisán

Mantienen el delito de colaboración con ETA a los tres imputados

Redacción

05/04/2011

La Audiencia Nacional ha rechazado la petición de la Fiscalía de retirar la imputación a los tres acusados, porque considera que "no es necesario comulgar con las finalidades" para que haya delito.

La Audiencia Nacional ha acordado rechazar la petición de la Fiscalía de retirar el delito de colaboración con organización terrorista a los tres imputados por el Caso Faisán, lo que permitirá que la causa continúe investigándose en este tribunal.

La Audiencia Nacional considera que no esnecesario "comulgar con la finalidades" de ETA para que exista undelito de colaboración.

La Sección Segunda de la Sala de lo Penal ha confirmado, con el voto particular del magistrado José Ricardo de Prada, que la decisión de Ruz de imputar un delito de colaboración con ETA al ex director general de la Policía Víctor García Hidalgo y los otros dos imputados "no fue arbitraria ni irrazonable".

El fiscal Carlos Bautista solicitó la retirada del delito de colaboración con organización terrorista en una vista celebrada el pasado 24 de marzo.

El representante del Ministerio Público realizó esta petición argumentando que no se puede demostrar que los acusados "compartieran las finalidades y los objetivos de la organización terrorista".