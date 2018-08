Política

Comparecencia

Covite pide a la Cámara exigir a Sortu que condene la historia de ETA

Redacción

07/04/2011

Para el Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco, legalizando Sortu no llegará el final de ETA. "No basta con rechazar, es necesario condenar", subraya Covite, en referencia a Sortu.

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco (Covite) ha solicitado a los grupos del Parlamento vasco que apoyen su exigencia de que el "entramado político de ETA-Batasuna" condene la historia de ETA para poder regresar a las instituciones. Además, ha subrayado la necesidad de deslegitimar el "nacionalismo independentista y excluyente" de ETA.

La representante de Covite Carmen Borrajo ha dirigido este llamamiento a las formaciones vascas durante su comparecencia ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, a la que ha acudido para analizar la política del gabinete de Patxi López respecto a las víctimas del terrorismo.

Borrajo se ha referido al alto el fuego de ETA y a las fórmulas que baraja la izquierda abertzale ilegalizada para participar en las elecciones municipales y forales del 22 de mayo. En referencia al "rechazo" a ETA expresado por Sortu, ha manifestado que esto "no es suficiente".

"No basta con rechazar, es necesario condenar", ha indicado, para añadir luego que el rechazo a una determinada acción no implica que ésta no sea "moral y socialmente lícita", sino que "simplemente significa que, por cualquier razón, dicha acción no se ajusta a los intereses de la persona o colectivo que la recibe".

La representante de Covite ha subrayado que, por el contrario, "si esa misma acción es condenada, estaremos dando a entender que la misma es perniciosa y moralmente reprobable, que son las notas características que reviste toda acción terrorista".



Además, ha afirmado que una eventual legalización de Sortu "en ningún caso" va a implicar el fin de ETA, ya que éste pasa por la acción policial y judicial, el consenso político, el aislamiento social y "la expulsión de las instituciones", entre otros factores.

Por todo ello, este colectivo ha solicitado a la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento vasco el apoyo a su exigencia de que "ETA-Batasuna, y el resto de su entramado político, cualquiera que fuere la denominación que ostente, condene la historia de ETA como requisito imprescindible para volver a jugar en la política democrática, a fin de evitar una nueva tentativa de banalización, relativización y legitimación a posteriori de la misma".

Borrajo ha estado acompañada por la también miembro de Covite Consuelo Ordóñez, hermana del concejal del PP Gregorio Ordóñez, asesinado por ETA en 1995.

En otra parte de su intervención, Borrajo ha criticado que algunos partidos exijan "generosidad" a las víctimas, cuando nunca se han "tomado la justicia por su mano". También ha lamentado que se les pida que perdonen a sus verdugos, a pesar de que éstos "ni siquiera nos lo han pedido".