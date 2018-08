Política

Entrevista en Euskadi Irratia

Urizar está tranquilo porque Bildu 'cumplirá todos los requisitos'

07/04/2011

Asegura que no existe "ningún vínculo físico o directo" entre Bildu y Sortu y dice que lo que se presenta en Navarra "no es Nafarroa Bai".

El secretario general de EA, Pello Urizar, ha asegurado que su formación es consciente de que las listas de Bildu serán inspeccionadas con "lupa o microscopio", a pesar de lo cual mantiene la "tranquilidad" porque cumplirán todos los "requisitos".

Urizar ha respondido de esta manera en Euskadi Irratia a las declaraciones en las que el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, aseguraba que estudiará "con lupa" las candidaturas de Bildu para que no den "gato por liebre".

Urizar ha asegurado que no existe "ningún vínculo físico o directo" entre Bildu y Sortu, aunque ha indicado que, "cuando hay personas por medio, puedes hacer diferentes lecturas sobre la ideología de las personas".

Así, ha subrayado que Bildu "no es un plan B porque, entre otras cosas, hemos dicho una y otra vez que, si la marca de Sortu fuera legal, tendría las puertas abiertas en esta apuesta".





Métodos policiales ''dudosos''

Por otro lado, el secretario general de Eusko Alkartasuna ha denunciado ciertos "movimientos policiales" y la práctica de "seguimientos y métodos dudosos" en torno a la nueva coalición Bildu, formada por EA, Alternatiba e independientes, con el objetivo de "verificar sus pruebas o sospechas".

A pesar de ello, ha admitido que su formación se está "arriesgando", aunque ha asegurado que "merece la pena, porque sabemos qué camino estamos haciendo y que nos llevará a un nuevo ciclo político".







Nafarroa Bai

Por último, Urizar ha señalado que la plataforma que se presentará en las próximas elecciones al Parlamento de Navarra "no es Nafarroa Bai, porque no tiene la misma filosofía y los socios o participantes no son los mismos".

"De los cuatro socios que había en 2007 dos se han quedado fuera y, en lugar de abrir las puertas a nuevos socios, se las han cerrado. Todos tenemos que tener claro que lo que se va a presentar en 2011 en Navarra no es Nafarroa Bai, y a la gente no se le puede engañar creando falsas ilusiones en torno a una marca que hubo en el pasado", ha concluido.