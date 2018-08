Política

Tiroteo en Francia

Sortu rechaza el tiroteo y pide a ETA que no haya 'acciones violentas'

Redacción

12/04/2011

Sortu reitera su "rechazo inequívoco y ético" al uso de la violencia, incluyendo la de ETA. "No dudamos en rechazar el tiroteo producido en Francia", afirman en un comunicado.

Sortu han expresado hoy en un comunicado su "rechazo" al "tiroteo producido en Francia", donde dos presuntos miembros de ETA hirieron a un gendarme, y ha emplazado a ETA a que "no vuelvan a ocurrir" más acciones "violentas".



En su nota, Sortu ha reiterado su "rechazo inequívoco y ético al uso de todo tipo de violencia, incluyendo la de ETA y cualquier otra realizada con motivos políticos", de manera que, ha añadido, aún sin tener "una versión fidedigna y veraz sobre la secuencia de los hechos ocurridos, no dudamos en rechazar el tiroteo producido en Francia".



Por ello, ha reclamado "un esclarecimiento de unos hechos cuya gravedad es innegable", al tiempo que ha instado a ETA "a adoptar las medidas necesarias para que hechos de estas características y cualquier otro de naturaleza violenta no vuelvan a producirse en el futuro".



Además, los promotores de Sortu han expuesto que "es necesario que no haya más víctimas en este conflicto que dura ya tanto tiempo", han pedido que "no haya más violencia" y han reivindicado el derecho a la vida de "todas las personas" y el respeto a los derechos humanos, civiles y políticos.



"Sortu, una vez legalizado, se compromete" a ser "un agente activo en la búsqueda de la paz y el respeto a todos los proyecto políticos y a las personas", señala el comunicado.



Así, ha concluido que "el abandono de las medidas represivas y la legalización de Sortu" serían "elementos importantes en su aportación al proceso de normalización política y democrática".