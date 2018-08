Política

Ahern: 'Un gobierno no puede hablar con quien no rechaza la violencia'

13/04/2011

El ex primer ministro de Irlanda Bertie Ahern ha indicado que, aunque cada situación es diferente, sí existen principios del proceso de paz irlandés que pueden ser aplicables en Euskadi.

El ex primer ministro de Irlanda Bertie Ahern ha asegurado hoy en Donostia-San Sebastián que "un gobierno democrático no puede sentarse en la mesa" con partidos que pretenden hacer política, pero no rechazan la violencia.

Ahern ha ofrecido una rueda de prensa acompañado por el diputado general, Markel Olano, en la que ha sostenido que para que haya un diálogo encaminado a lograr la paz resulta necesario que "todas las partes rechacen la violencia".

Bertie Ahern, quien fue primer ministro de Irlanda entre 1997 y 2007 y uno de los partícipes de los Acuerdos de Viernes Santo de 1998, ha explicado que actualmente en Irlanda más del 99% de la población condena los actos terroristas.

El exmandatario irlandés ha indicado que, aunque cada situación es diferente, sí existen principios del proceso de paz irlandés que pueden ser aplicables en otros lugares del mundo, como el País Vasco.

Aunque ha eludido hacer referencias concretas a la situación en Euskadi, ha explicado algunos procesos que pueden tener interés en el caso vasco, como la evolución del Sinn Fein, que fue el brazo político del IRA y que a su juicio era un partido "no democrático" pero que ahora "ha dejado de tener una urna en una mano y una pistola en la otra".

"Hoy condenan todos los actos de violencia", ha indicado Ahern, quien ha subrayado que el Sinn Fein mantiene actualmente "un compromiso real con las vías políticas".