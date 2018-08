Política

Basagoiti: 'No es momento de buscar pelea entre PP y PSE'

18/04/2011

Por su parte, el lehendakari, Patxi López, subraya que el pacto PP-PSE goza de una "estupenda" salud.

El presidente del PP en la CAV, Antonio Basagoiti, ha afirmado hoy que "no es momento de buscar pelea entre populares y socialistas; es momento de acabar la pelea contra ETA, para ganarles".



En la presentación de la candidatura del PP en Getxo (Bizkaia) para las elecciones municipales del 22 de mayo, Basagoiti ha emplazado a "estar unidos y en el buen camino para conseguir que la democracia venza a la dictadura" porque "cuantos más seamos en el objetivo de acabar con ETA y cuanto más exigentes seamos, antes lograremos la paz con libertad".



Basagoiti ha expuesto que "los gobiernos vasco y de España deben ser responsables, deben fortalecer la unidad y mantener lo que ha hecho que ETA se debilite" y ha añadido: "todo el mundo tiene que estar muy tranquilo, especialmente quien gobierna, porque hay buenas bases para alcanzar la disolución incondicional de ETA, su derrota".



El dirigente del PP ha abogado por "insistir en lo que debilita a ETA y fortalece la democracia" y ha recalcado que "el camino decente y eficaz contra ETA se conoce, no hay que desviarse del camino

ahora, cuando estamos más cerca de llegar a la meta".



"No se pueden cometer errores del pasado y nadie debe salirse del camino que estaba haciendo avanzar" contra el terrorismo, porque "hay caminos que ya se sabe como acaban: con bombazos y a tortas entre los demócratas", como ocurrió, ha dicho, tras las treguas de

ETA de los años 1998 y 2006.

Ha pedido "sensatez y tranquilidad para derrotar al terrorismo" y ha señalado que "quienes tienen que estar nerviosos son los que quieren cobrarse un precio por la desaparición del terrorismo, los que disparan sobre los gendarmes y los que dicen que se han vuelto buenos y luego van a Amorebieta a jalear y aplaudir a un asesino", en alusión al homenaje del sábado al expreso de ETA José María Sagarduy, "Gatza".

Por su parte, el lehendakari, Patxi López, ha asegurado que el pacto de Gobierno que mantienen PSE y PP en Euskadi goza de un "estupendo" estado de salud. López ha reiterado que la salud del pacto está "muy bien, como la mía".