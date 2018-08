Política

El próximo domingo

Aralar hará en Baigorri el Aberri Eguna, pero no con Independentistak

Redacción

19/04/2011

Aralar ha reivindicado hoy que el Aberri Eguna se celebre de una manera "abierta al conjunto de la sociedad" y reconociendo su pluralidad. El vicecoordinador de Aralar, Jon Abril, y la secretaria de Organización de Aralar, Rebeka Ubera, han informado en una rueda de prensa de que esta formación acudirá al Aberri Eguna de Baigorri, pero no a los actos organizados por la red Independentistak.



Abril ha destacado que este año se reunían las condicionesidóneas para convocar un Aberri Eguna unitario, pero "no ha sido posible, porque algunos han querido patrimonializar la fiesta que durante 30 años se viene celebrando en Baigorri", en alusión a EA y a Batasuna.



Aralar ha sostenido que "el derecho a decidir es el punto de encuentro de todos los demócratas" y debe servir para "construir el país" también con quienes no son independentistas.



A su juicio, el derecho a decidir debe desarrollarse en los tres ámbitos diferentes (Comunidad Autónoma Vasca, Navarra e Iparralde) "con ritmos y condiciones basadas en la realidad y la relación de fuerzas existente en cada uno de ellos".



El dirigente abertzale ha sostenido que el Aberri Eguna de este año también debe ser un momento para reclamar "la necesidad de paz", por lo que ha exigido "la desaparición definitiva de ETA" y que España y Francia "respeten todos los derechos civiles y políticos basándose en los derechos humanos".

Además, ha considerado "imperioso" alcanzar la "paz interna de la sociedad vasca", de manera que se superen en todos los pueblos de Euskadi "toda persecución, amenaza y odio".