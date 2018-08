Política

Elecciones de mayo

El PP exige ahora al Gobierno que impugne toda la candidatura de Bildu

Redacción

26/04/2011

Cospedal ha advertido de que "la buena o mala salud del Pacto antiterrorista" depende de la actitud que tome el Gobierno respecto a la coalición formada por EA, Alternatiba e independientes.

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha solicitado al Gobierno que impugne la candidatura de Bildu a las elecciones, no sólo las listas, y ha dicho basar esta petición en el informe policial del que los populares han tenido conocimiento.



En rueda de prensa tras el Comité de Dirección del PP, Cospedal ha subrayado que el PP ha estimado, desde un principio, que el Gobierno debe hacer "lo legalmente posible" para que Bildu no esté ni en las instituciones ni en las elecciones y ha advertido de que de no hacerlo será responsabilidad del Ejecutivo "la buena o mala salud del Pacto antiterrorista".

No obstante, De Cospedal no ha querido anticipar qué pasaría si el Ejecutivo no se suma a la impugnación y si ello podría suponer la ruptura del Pacto, y se ha limitado a decir que "confía y espera" que el Gobierno "dé una respuesta afirmativa".

No obstante, en caso de no ser así, la secretaria general ha anunciado que el PP actuará de la forma más conveniente.