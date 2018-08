Política

Elecciones del 22-M

Pastor: 'La pelota está en el tejado del PNV'

Redacción

24/05/2011

Asimismo, el secretario general del PSE-EE de Bizkaia, José Antonio Pastor, cree preciso evitar que Bildu gobierne en Guipúzcoa ya que "podría paralizar el progreso" del territorio.

El secretario general del PSE-EE de Bizkaia, José Antonio Pastor, ha afirmado, en relación a los pactos post electorales, que "la pelota está en el tejado del PNV" y le ha advertido al presidente del EBB del PNV, Iñigo Urkullu, que "no pueden jugar a todo a la vez", al mismo tiempo que ha considerado necesario "evitar" que Bildu gobierne la Diputación Foral de Gipuzkoa porque "no da la solvencia necesaria y podría paralizar el progreso" de el Territorio guipuzcoano.

En una entrevista en el programa Egunon Euskadi de ETB, Pastor ha indicado que su partido está "abierto a los acuerdos con todos los partidos democrático para llegar a pactos, excepto con Bildu, con el que también hablaremos pero no para llegar a acuerdos".

En ese sentido, ha insistido en que "el PNV tendrá que decidir qué quieren hacer en Araba y qué quieren hacer en Gipuzkoa, pero no pueden jugar a todo a la vez, por mucho que a Urkullu le gustase". Pastor ha advertido que "no se puede jugar a tener la Diputación en Gipuzkoa, porque eso significa desbancar a Bildu, y, a la vez, a tener la Diputación de lava, porque para eso se necesita que Bildu apoye al PNV".

Por tanto, ha reiterado, el PNV "tendrá primero que decidir y les va a costar, porque a Egibar no le hemos oído decir hasta ahora ni una sola palabra, no sabemos lo que piensa y quizás este pensando hacer un gobierno de coalición con Garitano, no lo sabemos".

Pastor ha explicado que el comité nacional del PSE-EE "fijará la política de pactos, lo que no quiere decir que sea univoca en los tres territorios, pero todo tiene que partir de una estrategia general coordinada, y así va a ser".

Por otro lado, ha explicado que el candidato socialista a la Diputación guipuzcoana, Miguel Buen, ha tenido "una primera conversación de cortesía en la noche electoral" con Bildu, "pero no ha ido más allá". "Cuando nos llame, acudiremos para ver lo que nos tiene que decir, pero no vamos a establecer pactos con Bildu, porque entendemos que lo que ellos proponen para Gipuzkoa el algo que no casa con lo que hasta ahora se ha venido acordando por todos los grandes partidos para Gipuzkoa", ha reiterado.





Resultados del PSE-EE

El dirigente del PSE-EE ha dicho que "es evidente que no han sido unos buenos resultados para el Partido Socialista" y ha considerado que "es bueno reconocer la realidad y no esconderla". "No han sido los que esperábamos y ahora se abre un escenario difícil y complicado, que hay que abordar con mucho sentido común y mucha racionalidad", ha añadido.

El responsable de los socialistas vizcaínos ha afirmado que, "aquí ha cambiado ya definitivamente el mapa político del país y tenemos un mapa político tremendamente complicado" porque hay "un gobierno socialista, un PNV que ha ganado en Bizkaia, Bildu que ha ganado en Gipuzkoa y el PP en Araba", de forma que "las cuatro fuerzas políticas con representación en la Comunidad Autónoma Vasca tienen cada una un determinado espacio de poder y se abren circunstancias distintas y es casi como si en vez un país fuéramos tres, lo que nos obligará a todos a hacer un esfuerzo de responsabilidad, sentido común y de búsqueda de acuerdos".





Autocrítica y adelanto de elecciones

Pastor ha reconocido que, en los resultados del PSE-EE, además de la "sensación negativa que una parte de nuestros votantes ha tenido de la gestión de la crisis", exista "probablemente no sólo un elemento externo" y ha considerado que "es bueno que seamos capaces de hacer autocrítica y algo evidentemente habremos podido hacer mal", por lo que "sería bueno en el futuro, y eso es lo que vamos a hacer, reflexionar y analizar las causas, tanto las que han podido venir del resto de España como las propias para corregirlas para el futuro".

Ante las voces que piden al lehendakari, Patxi López, un adelanto de las elecciones autonómicas, Pastor se ha preguntado "qué tiene quever unas eleciones locales y forales con unas elecciones autonómicas".

"Si cada vez que en unas elecciones se produce una modificación de los apoyos electorales hay que repetir elecciones, se podía haber hecho la misma reflexión después de las elecciones generales de 2008, donde el Partido Socialista ganó de forma abrumadora en Euskadi y no creo que al señor Ibarretxe se le ocurriese anticipar las elecciones autonómicas en aquel momento", ha advertido.