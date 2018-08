Política

Pide un Congreso del PSOE

La propuesta de Patxi López coge por sorpresa a la Ejecutiva del PSOE

25/05/2011

- Chacón, Rubalcaba, Blanco y Chaves evitan pronunciarse.



- Fernández Vara apoya la propuesta.



- El secretario de Organización del PSOE, Marcelino Iglesias, defiende las primarias.





El seno del PSOE se encuentra dividido. Los socialistas se encuentran en un escenario post-electoral enfangado: las urnas les han infundido un severo castigo, y ahora no se ponen de acuerdo sobre cómo elegir al sucesor de José Luis Rodríguez Zapatero.

En este contexto, Patxi López, lehendakari y secretario general de los socialistas vascos, ha abierto la caja de los truenos proponiendo la celebración inmediata de un Congreso extraordinario. Una propuesta que pone en cuestión el camino diseñado por Zapatero para salir de la escena política, es decir, primero primarias y después Congreso. El PSE-EE ha propuesto ahora lo contrario, elegir primero el programa y después a quién guiará el partido.

Esta propuesta, que ha cogido por sorpresa a la Ejecutiva del PSOE, obligaría a dimitir a la actual dirección socialista y conllevaría la no convocatoria de elecciones primarias.

Los diputados del grupo socialista en el Congreso creen que, en el momento de crisis en el que se encuentran, no es conveniente convocar primarias y por ello piden que haya una única candidatura para suceder a Zapatero. Partidarios de esta opción son, entre otros, el secretario general del PSOE extremeño, Guillermo Fernández Vara, y los veteranos diputados Txiki Benegas y Alfonso Guerra.

Por el contrario, entre los partidarios de las primarias aparecen Carme Chacón, ministra de Defensa y previsible candidata a suceder a Zapatero, y el secretario de Organización del PSOE, Marcelino Iglesias.



Guillermo Fernández Vara, a favor



El secretario general del PSOE extremeño y presidente de la Junta de Extremadura ha defendido que Patxi López haya apostado públicamente por la celebración de un congreso del partido, que considera "tan democrático" como "un proceso de primarias".

"Quizás un proceso de primarias rompía un poco el discurso que veníamos haciendo", ha apostillado el dirigente socialista extremeño en rueda de prensa posterior a la ejecutiva regional.



Marcelino Iglesias, en contra



El secretario de Organización del PSOE ha defendido el proceso de primarias porque, ha insistido, es lo que marcan los estatutos que está "obligado" a cumplir.

Iglesias ha rehusado referirse directamente a las declaraciones de Patxi López, y se ha limitado a señalar que "es la opinión del secretario general de los socialistas vascos y la escucho con el máximo respeto".

"Lo que me interesa no es que haya más o menos candidatos, sino que se cumplan los estatutos", ha afirmado, tras recordar que los estatutos fijan que cuando el presidente del Gobierno no se presenta a las siguientes elecciones, su sustituto se elige mediante un proceso de primarias.







Silencio de Rubalcaba, Blanco y Chaves

Mientras tanto, el vicepresidente primero del Gobierno y previsible candidato a la sucesión, Alfredo Pérez Rubalcaba; el vicepresidente tercero, Manuel Chaves, y y el ministro de Fomento, José Blanco, no han querido comentar la propuesta del lehendakari.

La idea de Patxi López llegó ayer a los pasillos del Senado cuando los ministros estaban a punto de abandonar la Cámara tras la sesión de control al Gobierno, pero todos prefirieron guardar silencio al ser preguntados por los periodistas.

"No hago declaraciones", dijo tajante Blanco, quien ya se había negado a hablar sobre las primarias antes de que se conociese la propuesta del lehendakari.

Chaves dejó claro que, como presidente del partido, lo que tenga que decir "sobre primarias o sobre congreso extraordinario" lo hará en el Comité Federal que el PSOE celebrará el sábado, "por respeto" hacia sus compañeros.

"De verdad que no tengo nada que decir", se limitó a señalar Rubalcaba.



Partidarios de Chacón denuncian "presiones tremendas"



Pese a que la previsible candidata tampoco se ha pronunciado públicamente sobre la propuesta del PSE-EE, fuentes próximas a la ministra de Defensa han denunciado "presiones tremendas" para que la dirigente catalana no presente su candidatura a las primarias.

Los partidarios de la ministra sitúan también en este sentido la última petición del lehendakari. Un Congreso, sostienen estos, es "una manera estatutaria de evitar las primarias" y de cambiar a la Ejecutiva Federal para reforzar a Rubalcaba haciéndole secretario general.

Los afines a Chacón se preguntan además "por qué hay tanto miedo" a la celebración de unas elecciones primarias, como, en su opinión, se destila de los movimientos a favor de que solo se presente el vicepresidente del Gobierno.