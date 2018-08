Política

Sucesión en el PSOE

Ares: 'Serán los órganos del PSOE los que decidan, no Zapatero'

25/05/2011

El consejero vasco afirma que serán los órganos correspondientes del PSOE y no el secretario general y presidente del Gobierno los que decidirán finalmente si se celebra un congreso.

El consejero de Interior del Gobierno Vasco, Rodolfo Ares, ha recordado hoy que serán los órganos correspondientes del PSOE y no el secretario general y presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, los que decidirán finalmente si se celebra un congreso.



Ares, en declaraciones a los periodistas en los pasillos del Parlamento Vasco, se ha referido a la conversación que han mantenido hoy Zapatero y el lehendakari, Patxi López, después de que los socialistas vascos hicieran pública su apuesta por la celebración de este congreso para definir un programa y elegir un candidato para las próximas elecciones generales.



Tras aclarar que no ha podido hablar hoy todavía con el lehendakari, ha dicho que la posición del presidente del Gobierno y

secretario general del PSOE, contraria al congreso, "obviamente, es importante", pero serán los órganos del partido los que "tendrán que adoptar las decisiones pertinentes, como también ha dicho" el propio Zapatero.



"En este partido los órganos correspondientes son los que toman las decisiones, no como en otros partidos", ha sentenciado.



Ha defendido la posición "clara y razonable" que a su juicio han plasmado los socialistas vascos para celebrar un congreso, porque el objetivo es elaborar un "programa que genere ilusión para los próximos cuatro años, con un candidato que tenga todo el respaldo y el apoyo del conjunto del PSOE".