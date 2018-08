Política

Relevo de Odón Elorza

El PSE confirma a Ernesto Gasco como candidato a alcalde de Donostia

Redacción

27/05/2011

El actual viceconsejero de Transportes del Gobierno Vasco figuraba en el puesto décimo de la candidatura del PSE-EE, por lo que dos concejales tendrán que renunciar a sus actas.

El consejero de Transportes del Gobierno Vasco y líder de los socialistas guipuzcoanos, Iñaki Arriola, ha anunciado que el actual viceconsejero de su Departamento, Ernesto Gasco, será el sustituto de Odón Elorza como candidato a alcalde de Donostia-San Sebastián, después de la renuncia del que ha sido primer edil de la ciudad durante 20 años.

En declaraciones realizadas en los pasillos del Parlamento Vasco, Arriola ha destacado que los socialistas no renuncian a repetir en la Alcaldía de la capital guipuzcoana, para lo que precisarían un acuerdo con PNV y PP.

Gasco figura en el puesto décimo de la candidatura del PSE-EE, por lo que, además de Elorza, otros dos concejales tendrían que renunciar a sus actas para que el viceconsejero entrara en el Ayuntamiento.



Gasco es actualmente viceconsejero de Transportes en el Gobierno Vasco, pero anteriormente ha ocupado cargos de responsabilidad en el consistorio donostiarra, en el que ha sido responsable de Tráfico y Seguridad Ciudadana.

El líder de los socialistas guipuzcoanos ha destacado que Gasco es una persona "con capacidad, solvencia y conocimiento de la ciudad" y que está "cualificado y capacitado para coger las riendas del Ayuntamiento".

Asimismo, ha recordado que Elorza ya dijo en campaña electoral que no aspiraría a la Alcaldía en caso de no resultar vencedor. Tras conocer los resultados, ha explicado que alcalde en funciones le transmitió su intención de cumplir su compromiso y Arriola le solicitó que no hiciese pública su decisión hasta que el panorama de posibles pactos se aclarase.

"Odón Elorza fue obediente y no dijo nada, pero estaba claro que como consecuencia de los resultados no iba a ser el alcalde", ha explicado Arriola, quien ha reconocido que el PSE-EE "debe hacer sus movimientos para presentar una candidatura", lo que obliga a Elorza a dejar el Ayuntamiento. El cualquier caso, el propio alcalde en funciones ya anunció ayer su intención de no seguir tampoco como concejal.



Arriola ha asumido que los resultados obtenidos en Donostia-San Sebastián fueron una "sorpresa no prevista por nadie" y ha dicho que si los socialistas hubiesen sido conscientes de que "la marea de Bildu iba a llegar tan lejos el enfoque de la campaña habría sido distinto y los resultados también".