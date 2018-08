Política

Gipuzkoa

Bildu se reúne con el PNV en el inicio de la ronda de contactos

Redacción

30/05/2011

Martin Garitano se reunirá con Markel Olano, con el candidato socialista, Miguel Buen, y con Rebeka Ubera, de Aralar, durante esta semana. El PP se ha negado a reunirse con la coalición.

Comienza una semana decisiva para las negociaciones entre diferentes partidos políticos. Se espera que en los próximos días se aclare quién va a gobernar en los Ayuntamientos y las Diputaciones durante los próximos 4 años. Así, Bildu celebrará entre hoy y el miércoles una ronda de conversaciones con el resto de los partidos políticos que han obtenido representación en las Juntas Generales de Gipuzkoa.

El candidato a diputado general Martin Garitano, acompañado por miembros de su equipo como los junteros electos Ander Rodríguez e Iñaki Agirrezabalaga, tiene previsto reunirse entre el lunes y el miércoles con el diputado general saliente, Markel Olano, con el candidato socialista, Miguel Buen, y con la portavoz de Aralar Rebeka Ubera.

De este modo, Garitano recibe hoy en la sede donostiarra de Eusko Alkartasuna a la delegación del partido nacionalista vasco con quien comienza la rondo de negociaciones. El PNV ya ha anunciado que no renuncia a presentar candidatos en todas las diputaciones. Por su parte, Bildu dice que no quiere renunciar a su programa, de forma que si el PNV vota a Markel Olano, la coalición no descarta gobernar en minoría.



El martes Bildu se reunirá con el PSE y el miércoles con Aralar.

El PP y su candidato Juan Carlos Cano han rechazado mantener un encuentro con miembros de la lista de la coalición soberanista, según ha dado a conocer la formación en un comunicado.

En Bizkaia, los jeltzales continuarán con los contactos iniciados las semana pasada. La asamblea nacional del PNV se reunirá el próximo 6 de junio para analizar los acuerdos.

En Álava, comienzan a complicarse las cosas para el PP, formación más votada en este territorio. El PNV ya ha confirmado que presentará a Xabier Agirre como diputado general, a quien Bildu ya dijo que apoyaría sin contrapartidas a cambio.

El PSE advierte al PNV que el único acuerdo posible es un acuerdo global en los 3 territorios.

De momento, Ezker Batua, cuyo voto será decisivo en la Diputación de Álava, no se ha pronunciado.