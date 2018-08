Política

Pagazartundua exige a Bildu que condene 'toda la historia de ETA'

Redacción

30/05/2011

Pagazaurtundua ha subrayado que con ello se pretende evitar que desde "el mundo de ETA-Batasuna" se haga pensar que "el pasado no tiene valor y todo el sufrimiento desaparece del escenario".

La presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo, Maite Pagazaurtundua, ha exigido a Bildu que "condene la historia de ETA" para garantizar que su aparición no es una "estrategia táctica".

Pagazaurtundua ha participado esta mañana en Bilbao en los V Encuentros de la Fundación Fernando Buesa y Aldaketa-Cambio por Euskadi, en los que se ha reflexionado sobre el documento consensuado por las asociaciones y fundaciones el pasado 23 de noviembre de 2010 ante un posible final de ETA.

Durante su intervención, la presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo ha considerado "muy importante" que no haya "banalidad ni frivolización" en el modelo del final del terrorismo porque "la gran mayoría de las veces los grandes perdedores son las víctimas" y ello puede llevar a que se establezcan "nuevos tabúes" para que las víctimas "no puedan hablar".

A su juicio, es necesario por tanto aportar una reflexión "que no lleve a la impunidad política, judicial, social e incluso impunidad histórica". En este sentido, ha advertido de que "si hay justicia podría ocurrir por primera vez que las víctimas no sean las perdedores", mientras que "si hay impunidad sería que no ha habido ni vencedores ni vencidos" y "los perdedores serían los inocentes".

"Cuando en las sociedades se pide ser generosos con los crueles de forma exorbitada se termina siendo cruel con las víctimas inocentes", ha añadido.



Por ello, ha explicado que el documento aprobado por las asociaciones y fundaciones de víctimas recoge la exigencia a ETA-Batasuna y a todo su entramado de "la necesaria condena de la historia de ETA para volver a jugar a la política democrática y evitar una nueva tentativa de vanalización".

Pagazaurtundua ha subrayado que con ello se pretende evitar que desde el mundo de ETA-Batasuna se haga pensar que "el pasado no tiene valor y todo el sufrimiento desaparece del escenario", haciendo que "la vida humana derramada no tiene valor".

"Cuando se va al líder independiente de Bildu y se le pregunta usted condena es como si a un vampiro le dijeran que se comiera una sarta de ajos", ha indicado.