Entrevista en Plato 2.0

Urizar: 'Nosotros no vamos a paralizar Gipuzkoa'

Redacción

31/05/2011

El portavoz de Bildu ha dicho que la sociedad guipuzcoana "está deseando un cambio en la Diputación y en Donostia". Ha asegurado que "Martín Garitano será el próximo diputado general de Gizpukoa".

El portavoz de Bildu, Peio Urizar, ha respondido a las declaraciones realizadas por el consejero de Interior del Gobierno Vasco, Rodolfo Ares. Urizar ha dicho que si Bildu gobierna en la Diputación guipuzcoana "no va a paralizar Gipuzkoa". "No somos antisistema, ni una formación del no por el no", ha explicado el portavoz de Bildu.

Entrevistado en el programa Plato 2.0 de ETB-2, Urizar ha dicho que la ciudadanía guipuzcoana dejó claro en las pasadas elecciones que "está deseando un cambio en la Diputación y en Donostia-San Sebastián".

El representante de Bildu ha mostrado su voluntad para llegar a acuerdos, pero ha dejado claro que "Martín Garitano será el próximo diputado general de Gipuzkoa".

Con respecto a la ronda de conversaciones, Urizar ha señalado que "el PNV todavía no ha dejado claras todas sus cartas". También ha manifestado estar a la espera de lo que les traslade el PSE en la reunión de este martes.

El portavoz de Bildu se ha referido a la polémica suscitada con la supuesta marcha de empresarios guipuzcoanos. En ese sentido, ha asegurado que "entre casi 315.000 votos también hay empresarios, porque también hay empresarios que apuestan por el independentismo".

Por otro lado, Urizar ha explicado que Bildu es contrario al proyecto del puerto exterior de Pasaia, "como ha dejado claro durante toda la campaña". Según el representante de Bildu, "no es un proyecto estratégico para el país, a pesar de que algunos lo han querido trasladar así".

Por último, Urizar ha recalcado que "la pacificación y normalización política de Euskal Herria es prioritaria" para Bildu. En ese sentido, ha dicho que "en estos dos años ha habido un cambio y la sociedad se ha percatado de ello, y el que no lo quiere ver, es porque no lo quiere verlo". "Automáticamente esos 300.000 votos han dado un espaldarazo a la estrategia política y han cerrado la puerta a la violencia", ha agregado.

Odón Elorza

Por otro lado, el ex alcalde de Donostia-San Sebastián, Odón Elorza, ha asegurado en el mismo programa que "la derrota" cosechada por los socialistas en la capital guipuzcoana "es una derrota más en España".

Además, Elorza ha dicho que "Egibar es un tipo peligroso para este país". El representante socialista ha recordado al dirigente jeltzale que "el PNV perdió hace 20 años en Donostia-San Sebastián y ha cosechado una escandalosa derrota en Gipuzkoa en las pasadas elecciones".

Ha advertido que "el PNV juega en clave de poder de cara a las próximas elecciones autonómicas". "Al PNV el ciclo se le agotó hace 20 años", ha repetido.

Elorza ha dicho que la capital guipuzcoana "corre riesgos con el programa de Bildu". Por ello, ha explicado que él "no será un obstáculo para dar estabilidad a la ciudad".