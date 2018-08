Política

El PSE vetará a Olano en al Diputación si el PNV no apoya a Gasco

31/05/2011

El secretario general de los socialistas guipuzcoanos, Iñaki Arriola, ha respondido así a Egibar, que anunció que no apoyará a un candidato socialista en Donostia-San Sebastián.

El secretario general del PSE-EE de Gipuzkoa, Iñaki Arriola, ha afirmado que si el PNV cumple lo que ha anunciado y no apoya al candidato socialista a la Alcaldía de Donostia-San Sebastián, "estará dando por acabado su ciclo al frente de la Diputación de Gipuzkoa".

Arriola ha respondido a las palabras pronunciadas hoy por el presidente del PNV de Gipuzkoa, Joseba Egibar, quien tras reunirse con Bildu ha dicho que su partido no apoyará a ningún candidato socialista a la Alcaldía de Donostia-San Sebastián.

Egibar ha dicho que el ciclo del PSE/EE al frente del Ayuntamiento de la capital ha terminado y se ha mostrado irónico al afirmar que "sólo hay una forma de que un candidato socialista sea alcalde donostiarra y es que le vote Bildu".

El PSE-EE, segunda fuerza política en Donostia-San Sebastián con 7 concejales, uno menos que Bildu, mantiene su aspiración a gobernar la ciudad, para lo que precisa el apoyo del PNV (6 ediles) y el PP (6 concejales).

Arriola ha explicado que desde el día de las elecciones, el PSE-EE ha planteado un pacto "global" con el PNV y con el PP, que incluya a todos los ayuntamientos guipuzcoanos "objeto de negociación", como los de Donostia-San Sebastián y Errenteria, entre otros, y la propia Diputación.

Por este motivo, si el próximo día 11 de junio, fecha en la que se constituyen los ayuntamientos, no se ha logrado este pacto global y el PNV cumple su palabra de no apoyar al candidato socialista en San Sebastián, el PSE/EE "actuará en consecuencia" y no respaldará la candidatura de Markel Olano a diputado general cuando se celebre el pleno de investidura en las Juntas Generales.

"Soy una persona que mantengo hasta el final los planteamientos", ha insistido Arriola, quien ha abundado en que "ni aunque interceda la Virgen de Arrate" el PSE-EE aupará a Markel Olano al gobierno foral sin un acuerdo global que incluya al Ayuntamiento donostiarra.