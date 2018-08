Política

Ronda de contactos

PSE no percibe 'una posición cerrada' en el PNV para llegar a acuerdos

Redacción

02/06/2011

Ha planteado al PNV la posibilidad de apoyarle en las instituciones en las que sea primera fuerza y que los nacionalistas respalden a los socialistas en Donostia, Andoain y Rentería.

El secretario de Política del PSE-EE y consejero vasco de Interior, Rodolfo Ares, ha dado de plazo al PNV hasta el próximo día 11 para alcanzar un pacto que dote de estabilidad a las instituciones vascas y ha asegurado que no ha percibido una "posición cerrada" en el PNV al acuerdo.



Ares se ha pronunciado de este modo en los pasillos del Parlamento Vasco, después del encuentro que una delegación socialista ha mantenido con el PNV, dentro de la ronda de contactos abierta con este partido tras las elecciones municipales del 22 de mayo.



El dirigente socialista ha insistido en que la voluntad de su formación es lograr acuerdos que posibiliten el mantenimiento de los proyectos estratégicos en marcha y que se sustenten en políticas compartidas entre PNV y PSE-EE que, además, doten de estabilidad a las instituciones.



Ha dejado claro que ha trasladado al PNV que, en todo caso, los acuerdos para ayuntamientos y diputaciones a los que pudieran llegar los dos deben cerrarse antes del 11 de junio, fecha en la que se constituyen los consistorios.



Ares ha insistido en que su formación quiere acordar y ha explicado que ha planteado al PNV la posibilidad de apoyarle en las instituciones en las que sea primera fuerza y que, a su vez, los nacionalistas respalden a los candidatos socialistas en los municipios guipuzcoanos de Donostia, Andoain y Rentería, gobernados hasta ahora por el PSE-EE, pero en los que Bildu obtuvo el pasado día 22 de mayo más concejales.



El consejero vasco ha dejado claro que el mantenimiento de las alcaldías de estos tres municipios es una condición indispensable para pactar con el PNV.



Ares ha explicado que el PNV no ha respondido a su propuesta, a la espera de la reunión que su Asamblea Nacional mantendrá la próxima semana, pero ha precisado que no ha visto "una posición cerrada" a la "mano tendida" por el PSE-EE.



"Mientras que no haya una posición cerrada definitivamente siempre hay posibilidad de acuerdos. Serán los dirigentes del PNV los que deberán analizar la situación y tomar decisiones. No hemos

dado por rotas las conversaciones ni las negociaciones y en el tiempo que queda hasta el día 11 intentaremos buscar acuerdos", ha manifestado.



En cuanto a la Diputación alavesa, ha asegurado que su formación va a "respetar" la lista más votada, la del PP, pero ha matizado que eso no significa que vayan a votar a su candidato, Javier de Andrés, ya que esa decisión no está tomada.



Por parte del PNV, a este encuentro han asistido la secretaria del EBB, Belén Greaves, el miembro de la dirección del partido Joseba Aurrekoetxea y los presidentes de la formación nacionalista en Álava, Iñaki Gerenabarrena, en Bizkaia, Andoni Ortuzar, y en Gipuzkoa, Joseba Egibar.



Desde el PSE-EE han estado Ares y los secretarios generales de Álava, Txarli Prieto, Bizkaia, José Antonio Pastor, y Gipuzkoa,Iñaki Arriola.