Mendia a Garitano (Bildu): 'A demócrata no se llega en un día'

07/06/2011

Según la portavoz del Gobierno Vasco, al candidato de Bildu a diputado general en Gipuzkoa, Martin Garitano, "le queda mucho recorrido por hacer".

La portavoz del Gobierno Vasco, Idoia Mendia, ha advertido a Bildu de que "a demócrata no se llega en un día" y ha manifestado su convicción de que al candidato a diputado general en Gipuzkoa Martin Garitano "le queda mucho recorrido por hacer".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Mendia ha aludido a las manifestaciones de Garitano, que este lunes reclamó "la desaparición definitiva e incondicional de todo tipo de acciones violentas, incluidas amenazas, presiones, persecuciones, detenciones y torturas contra toda persona por razón de su actividad o ideología política".



Para la portavoz del Ejecutivo autónomo, las palabras del representante de la coalición soberanista constituyen una equiparación "que no tiene ni pies ni cabeza". "A demócrata no se llega en un día y a una persona que dice eso le queda todavía un largo recorrido por realizar", ha señalado.



En este sentido, ha insistido en que Bildu "tiene que hacer todavía un recorrido", en lugar de emitir "declaraciones de borrón y cuenta nueva" porque "en este país ha pasado lo que ha pasado y no se puede olvidar". "La memoria y el futuro del país debe construirse sobre la memoria de todas las víctimas", ha advertido Mendia, quien ha subrayado que se ha logrado la "máxima debilidad del terrorismo" gracias a la política de "tolerancia cero" impulsada por el Gobierno Vasco.





Pactos en la CAV





Por otro lado, preguntada por el anuncio del PNV de que presentará a sus propios candidatos en todas las instituciones ha contestado que el Gobierno autonómico desea "gobierno estables" en todos los municipios y diputaciones.



Mendia no ha querido opinar sobre si la propuesta del PNV supondrá inestabilidad y ha señalado que "cuando se constituyan se verá la estabilidad o no de dichas instituciones".





Reducción de escoltas



También ha aludido a la posible reducción de los servicios de escolta para manifestar que "todo el mundo va a tener garantizada su seguridad, lo que no quiere decir que todo el mundo debe tener escolta".



En sus palabras, las modificaciones en el servicio de escolta a cargos públicos y personas amenazadas son producto de una "reflexión seria".

Mendia ha expresado su "respeto" hacia el anuncio realizado por colectivos de escoltas de Euskadi y Navarra sobre la posibilidad de emprender movilizaciones ante las informaciones sobre la reducción de los servicios de protección a cargos públicos.

La portavoz del Ejecutivo autonómico ha asegurado "desconocer" si existe o no un plan para la disminución del número de escoltas que protegen a personas amenazadas por el terrorismo. No obstante, ha destacado que todas las medidas que se adoptan en este campo se ponen en marcha tras "una reflexión seria". Según ha indicado, el Gobierno vasco es "el primer interesado en garantizar la seguridad de los ciudadanos y cargos públicos".

Mendia ha añadido que en esta materia se llevan a cabo "evaluaciones periódicas" que "nunca ponen en solfa la seguridad de nadie".