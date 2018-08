Política

Pactos postelectorales

PSE al PNV: 'Mantendremos la mano tendida sólo hasta el sábado'

Redacción

07/06/2011

Miguel Buen ha afirmado que si no tienen el apoyo de los jeltzales en los ayuntamientos de Donostia-San Sebastián, Andoain y Errenteria no habrá acuerdo para la Diputación Foral.

El candidato del PSE/EE a diputado general de Gipuzkoa, Miguel Buen, ha advertido hoy al PNV de que sigue con "la mano tendida" aunque el plazo concluirá el sábado, ya que si no tienen su apoyo en los ayuntamientos de Donostia-San Sebastián, Andoain y Errenteria no habrá acuerdo para la Diputación Foral.

Buen ha ofrecido una rueda de prensa en la sede donostiarra de las Juntas Generales de Gipuzkoa, donde se han acreditado como procuradores electos los diez junteros del PSE.

Miguel Buen ha aprovechado la ocasión para lanzar una advertencia al PNV y reiterarle que si no cuentan con su apoyo en la constitución de los consistorios de San Sebastián, Andoain y Errenteria y se compromete a un "pacto de no agresión" en el de Lasarte, los socialistas no respaldarán a Markel Olano (PNV) para que repita como diputado general y él mismo se postulará como candidato para liderar el gobierno foral.



El panorama postelectoral en Gipuzkoa todavía parece abierto después de que Bildu ganara las elecciones forales al obtener 22 junteros, aunque el PNV consiguió 14, el PSE 10, el PP 4 y Aralar 1.

La coalición abertzale también fue primera fuerza en feudos tradicionales socialistas como San Sebastián, Andoain y Errenteria, aunque un acuerdo entre partidos también podría hacer que el PSE mantuviera estas alcaldías.

Buen ha dicho que la "coherencia de los jeltzales deja mucho que desear", ya que ahora no quieren "agredir" a Bildu, pero hace cuatro años les importó poco que el PSE hubiera sido la fuerza más votada en Gipuzkoa, al tiempo que ha pedido al PNV que no lance el "mensaje falso" de que gobernará el territorio desde la oposición, ya que eso es imposible.