Semper: 'El Gobierno se precipitará si reduce el servicio de escoltas'

08/06/2011

El presidente del PP de Gipuzkoa Borja Semper asegura que en su formación hay "preocupación" por este tema y que va a seguir pidiendo al Ejecutivo que no se lleve a cabo.

Borja Semper, presidente del PP de Gipuzkoa, ha reconocido que existe "preocupación" en su partido por la posibilidad de reducir el servicio de escoltas. Por ello, ha pedido y "va a seguir pidiendo" al Ejecutivo que no lleve a cabo estas medidas ya que, en ese caso, el Gobierno se estará "precipitando innecesariamente".

"No nos lleva a ningún sitio esta precipitación, genera miedos y tensiones en centenares de personas del PSE y del PP que se han jugado el tipo por ser concejales", ha apuntado el político guipuzcoano.

En una entrevista concedida al programa Egunon Euskadi de ETB-2, el dirigente del PP guipuzcoano ha asegurado que, por su parte, "deseando no que me la reduzcan, sino que me la quiten". Según ha indicado, "significaría que, de una vez por todas, puedo ser un tipo normal que pasea por la calle con su niño de cinco años con la misma libertad que cualquier otro".

Semper ha insistido en que, "si algo hemos aprendido en estos años, es a que la necesidad que tenemos de que desaparezca ETA de una vez por todas no nos lleve a cometer errores de precipitación, no nos lleve a interpretar gestos y pasos como definitivos cuando no lo son".