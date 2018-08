Política

Iniciativa

El PP registra en Bilbao la primera moción de condena a ETA

Redacción

14/06/2011

Con esta moción, que se presentará en todos los ayuntamientos, el PP tratará de retratar a Bildu, como anunció este lunes Antonio Basagoiti

El PP vasco ha registrado este martes en el Ayuntamiento de Bilbao la primera moción en la que se pide al pleno la condena de "todos y cada uno de los 857 asesinatos de ETA" y se exige la "disolución incondicional" de la organización terrorista y la entrega de las armas, según ha informado la portavoz popular, Cristina Ruiz.

Tras registrar la moción en el registro municipal del Ayuntamiento bilbaíno, la portavoz popular ha destacado que la moción pide "cosas muy básicas, pero importantes", así como que "cualquier demócrata no debería tener ningún reparo, duda o inconveniente en apoyar un texto de esta naturaleza" porque "no pedimos otra cosa más que condenar el terrorismo de ETA, todos los atentados que ha habido, más de 60 en Bilbao en la negra historia de la banda terrorista".

Ruiz ha indicado que también piden que "se repruebe la historia" de ETA, porque "no se puede empezar desde cero, el terrorismo sigue existiendo, es latente y no se puede hacer como que, a partir de ahora, todo funcionara institucionalmente con normalidad".

Puntos de la moción

En la moción se pide, en el punto primero, una "condena de manera expresa de todos y cada uno de los 857 asesinatos perpetrados por la banda terrorista ETA".

En el punto segundo se "reprueba la injustificable historia de terror y dolor a la que ETA ha sometido a la ciudadanía vasca y al conjunto de la española en general, y a las víctimas del terrorismo en particular".

Por último, en el tercer punto de la moción se exige "la disolución incondicional de ETA, la entrega de las armas y la puesta a disposición de la justicia de los miembros de ETA".

