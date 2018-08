Política

Conferencia sobre Víctimas

Ares dice que la paz llegará cuando Bildu muestre su rechazo a ETA

Redacción

16/06/2011

Rodolfo Ares ha advertido de que ETA no ha desaparecido, pero ha destacado que "se están viendo cosas que hasta ahora no se habían visto" y que "estamos tocando con los dedos el final del terrorismo".

El consejero vasco de Interior, Rodolfo Ares, se ha mostrado convencido de que Euskadi "dará un paso decisivo hacia la paz y la libertad" cuando "aquellos que dicen rechazar todas las expresiones de violencia", en alusión a Bildu, "dejen de escudarse en afirmaciones genéricas y muestren su rechazo inequívoco y definitivo a la única expresión ilegítima de violencia que aún persiste en este país, la violencia etarra".

Ares ha realizado estas declaraciones durante su intervención en la Conferencia Internacional sobre Víctimas del Terrorismo, que se celebra hasta este viernes en el Palacio de Aiete en Donostia-San Sebastián y que reúne a unos 200 expertos en la materia procedentes de diversos lugares del mundo.

En este evento, que organiza el Gobierno central, la Secretaría general de la Organización de los Estados Americanos OEA y el Consejo de Europa en cooperación con el Ejecutivo vasco, han participado, entre otros, Justo Zambrana, subsecretario del Ministerio del Interior, Gordon Duguid, secretario Ejecutivo de Organización de los Estados Americanos OEA/Comité Interamericano Contra el Terrorismo CICTE y Marta Requena, coordinadora contra el terrorismo y jefa de la Task Force contra el Terrorismo del Consejo de Europa.





Sobre Bildu

El consejero vasco de Interior ha apuntado que al Ejecutivo vasco le habría gustado que "el diálogo y los acuerdos" tras las pasadas elecciones forales y municipales permitieran "un tiempo de prudencia para que Bildu no estuviera al frente de las principales instituciones, como, desgraciadamente, ha ocurrido".

"Primero, para que se pudiera confirmar su voluntad de alejarse definitivamente de la violencia y trabajar junto a todos los demás para acabar con el terrorismo" y, segundo, para que "hubiera gobiernos fuertes y estables para salir de la crisis y afrontar proyectos fundamentales para la creación de empleo, la cohesión y la modernización de este país", ha añadido.







Momento de esperanza

Según Ares, la sociedad vasca vive "un momento de esperanza" porque "poco a poco" se han "conquistado espacios de paz y libertad" y se están viendo cosas "que no habíamos visto nunca y estamos oyendo palabras que jamás habíamos escuchado del mundo que justificaba y amparaba el terrorismo etarra". No obstante, ha destacado que es necesario reforzar los principios éticos y democráticos y ser "exigentes con quienes no los han respetado durante tantas décadas".

"Estamos tocando con los dedos el final del terrorismo", ha insistido, para alertar de que "no podemos olvidar que ETA aún no ha desaparecido". Por ello, ha considerado que "hoy más que nunca es imprescindible que todos los sectores políticos de esta sociedad exijan la disolución de la banda terrorista ETA" que, además, "debe a sus víctimas el reconocimiento del terrible daño causado".







Lucha contra ETA

Por otro lado, ha aseverado que el Gobierno vasco va a seguir manteniendo "la firmeza democrática y la tolerancia cero con los

violentos y el cerco a la impunidad con la que estos pretendan actuar", así como impulsando "la deslegitimación ética y social del terrorismo, la educación en valores éticos y democráticos en nuestro sistema educativo y las víctimas seguirán ofreciendo su testimonio en las aulas".

También se ha comprometido a continuar llevando a cabo actos y políticas de reconocimiento y homenaje a las víctimas del terrorismo, al tiempo que ha indicado que están trabajando para completar el mapa de la memoria y pronto se pondrá en marcha, en colaboración con el Gobierno de central, el Centro de la Memoria en Euskadi, con el fin de recordar "permanentemente el daño, el sufrimiento y el dolor que el terrorismo ha causado".







Datos significativos

Por su parte, Justo Zambrana ha recordado que España contabiliza, en los últimos 40 años un total de 1,382 personas muertas como consecuencia del terrorismo, 57 con una gran invalidez, 223 con incapacidad permanente absoluta, 617 con incapacidad permanente total, 3.127 con alguna lesión, 178 con incapacidades temporales, 78 personas han sido secuestradas, 3.844 han sufrido daños materiales y el Estado ha destinado más de 700 millones en pagos para compensar a las víctimas del terrorismo.