Pastor:'Hubo incidentes en muchos ayuntamientos y Bildu se ha callado'

20/06/2011

El portavoz del PSE ha indicado que en muchos lugares "el comportamiento de los concejales de Bildu o del público que acompañaba la sesión fue ofensivo, bastante chulesco y en algunos casos agresivo".

El portavoz de los socialistas vascos, José Antonio Pastor, ha asegurado que en la constitución de los ayuntamientos vascos hubo incidentes en muchos consistorios, ante los que Bildu "ha permanecido callado".

El portavoz del PSE ha desvelado que, además de los incidentes conocidos en lugares como Elorrio, Basauri y Lasarte, "en muchos ayuntamientos -que no ha detallado- hubo insultos, carteles de presos de ETA, se increpó a concejales no nacionalistas, que no han trascendido a la prensa pero han existido".

Según Pastor, sin ser general, en muchos lugares "el comportamiento de los concejales de Bildu o del público que acompañaba la sesión fue ofensivo, bastante chulesco y en algunos casos agresivo. Hubo espectáculos muy poco edificantes y Bildu se ha callado. Esa es la triste realidad, la dirección podía haberse desmarcado y no ha sido así".

El dirigente socialista ha augurado que habrá que "convivir un cierto tiempo con actitudes que suenan mucho al pasado", ante lo que ha advertido de que si los ediles de Bildu no normalizan la situación "es probable que empiecen a aparecer voces en Euskadi y el conjunto de España que empiecen a dudar seriamente del pedigrí democrático de Bildu".

"La ley electoral establecía una cautela: si los comportamientos de cargos electos incurren en ilegalidad, es posible retirarles las actas de concejales, por eso deberían ser ellos los más exigentes con sus cargos públicos para que su comportamiento sea escrupulosamente democrático", ha añadido Pastor.