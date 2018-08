Política

Con un sólo voto

El PP obtiene un concejal en Zerain gracias a un 'error informático'

Radio Euskadi

Donostia

21/06/2011

Aunque los populares sólo lograron un voto en la localidad guipuzcoana, un error informático otorgó un concejal al PP. La candidatura más votada, Zeraingo Herri Kandidatura, no acudió al escrutinio.

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha emitido ya la sentencia sobre la polémica situación de Zerain (Gipuzkoa) tras las elecciones del 22 de mayo. En el municipio guipuzcoano, el PP obtuvo un concejal a pesar de haber logrado un sólo voto. La candidatura más votada, Zeraingo Herri Kandidatura (ZHK), tenía 93 votos y reclamaba la totalidad de los cinco concejales del ayuntamiento, por lo que recurrió.

La constitución del ayuntamiento de Zerain quedó aplazada y no se llevó a cabo con los demás consistorios el pasado 11 de junio. Ahora, el Tribunal Superior vasco otorga al PP un acta de concejal en Zerain porque, a pesar de que reconoce un fallo informático, nadie de la mayoritaria Zeraingo Herri Kandidatura acudió al escrutinio y tras ese acto del escrutinio no recurrieron.

El recurso llegó cuando la junta de zona publicó la proclamación de electos. Con 93 votos, la lista independiente debía obtener los 5 puestos, y el PP con un voto, debía quedarse sin representación, pero un error informático hizo que figurara con 0 votos uno de los electos de Zeraingo Herri Kandidatura, por lo que se otorgó al PP un concejal con un solo voto.

Según el Tribunal Superior de Justica, al no haber sido denunciado en el momento del escrutinio, al que no acudió nadie de Zeraingo Herri Kandidatura, no vale recurrirlo después, en el momento de la proclamación.



Por su parte, el PP de Gipuzkoa estudia la mejor fórmula para renunciar a ese concejal que la Junta Electoral le ha asignado en Zerain.



El presidente del PP de Gipuzkoa, Borja Semper, ha manifestado que su partido no tiene "ninguna responsabilidad" en lo ocurrido y se ha ratificado en que los populares no desean tener un concejal que no les corresponde.



"No estamos dispuestos a tener un edil por un error a la hora de transcribir las actas", ha asegurado.