Decenas de personas evitan el arresto de Aurore Martin en Baiona

21/06/2011

La policía francesa ha intentado detener a la militante de Batasuna Aurore Martin en una casa de Baiona, pero no ha logrado culminar el arresto ante la multitud de personas que rodeaban a Martin.

Más de doscientos simpatizantes de Aurore Martin han impedido el arresto de la dirigente de Batasuna en Baiona, cuando la Policía francesa ha acudido a detenerla para su entrega a las autoridades españolas.

A las 16:00 horas las fuerzas de seguridad trataban de dispersar a estos simpatizantes y hacer efectiva la orden de entrega que ya ha sido dictada por el Fiscal del Tribunal de Pau. No obstante, la Policía francesa se ha retirado del lugar y todo apunta a que la detención no se practicará en la jornada de hoy.



La Audiencia Nacional emitió en diciembre una euroorden contra Aurore Martin. El pasado sábado reapareció en un acto político en Biarritz, tras mantenerse escondida en los últimos meses.

La Policía ha acudido esta tarde sobre las 14:45 horas al apartamento en el que Martin se encontraba en Baiona junto a un reducido grupo de periodistas.

Cuando la gente del barrio y militantes de la agrupación Askatasuna se han percatado de la presencia de los coches policiales se han personado en la casa, situada en el centro de la ciudad, para evitar esa detención, y han rodeado posteriormente a la exdirigente para alejarla de los agentes.

Tras este altercado Martin ha ofrecido una comparecencia improvisada para denunciar la orden emitida por la Justicia española, no sin advertir que se esperaba ser detenida y entregada a España.





Relato de la detención



"Estaba en casa de mi hermana, no he querido entregarme y entonces la Policía ha tirado la puerta abajo", ha dicho Aurore Martín a la agencia AFP, añadiendo que "seis o siete agentes con pasamontañas" la han cogido "de las manos y los pies" para sacarla del apartamento situado en un tercer piso.



Una vez en la planta baja de la casa, se ha producido un altercado "bastante violento" entre la Policía francesa y las personas que han acudido a ayudar a Aurore Martín. Entonces, los agentes han decidido "soltarla para poder ir a buscar refuerzos", ha añadido Martín. La militante de Batasuna tiene un "rasguño" en el brazo, pero no ha habido ningún herido.



"Los policías me han dicho que esté tranquila, que la detención la tenían que llevar a cabo y que no me iba a pasar nada. Que no era su culpa, que sólo cumplen con órdenes. Vamos, lo de siempre", ha concluido Martin.