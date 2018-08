Política

El PP de Gipuzkoa presentará a Cano como candidato a diputado general

Redacción

22/06/2011

Este jueves se celebrará el Pleno de investidura en el que, con toda probabilidad, Martin Garitano se convertirá en el nuevo diputado general de Gipuzkoa.

El PP de Gipuzkoa presentará a su candidato, Juan Carlos Cano, a diputado general en el Pleno de investidura que se celebra este jueves en las Juntas Generales guipuzcoanas ante la falta de un acuerdo con PNV y PSE y ha criticado que ambas formaciones "han sido incapaces de darse una oportunidad entre ellos, dejando huérfanos de representación política a una mayoría de guipuzcoanos que no se sienten representados ni por la historia, ni por los valores, ni por el proyecto que representa Bildu".

En una rueda de prensa en Donostia, Cano ha explicado que él mismo hizo el martes un "último esfuerzo de aproximación para instar a la recuperación de la cordura en la política guipuzcoana en un postrero intento por conformar un gobierno de progreso" y contactó con interlocutores del PNV y con el PSE del entorno a los candidatos a diputado general.

No obstante, según ha dicho, se encontró con la "tozuda realidad" que "no por esperada deja de ser sorprendente", ya que no halló "ni la más mínima intención de dar a los guipuzcoanos una sola oportunidad de futuro".

El portavoz juntero popular ha señalado que no le dieron "ningún argumento, fue como hablar con un frontón con el vacío como respuesta" y ha subrayado que las relaciones entre jeltzales y socialistas en el territorio "no son ni de cortesía, son inexistentes".

En ese sentido, ha remarcado que el PP se "agarrará a la coherencia de su posicionamiento". "Sé que no voy a ser elegido diputado general, pero ¿qué otro escenario me queda que no pase por postularme como alternativa con otra forma de entender y gestionar la política?", se ha preguntado Cano.







El PSE no votará al candidato jeltzale



Por su parte, el portavoz del PSE, José Antonio Pastor, ha descartado "absolutamente" la posibilidad de que pueda votar al candidato del PNV, Markel Olano

Los socialistas, que presentarán a su propia candidata, Rafaela Romero, al que votará, ha insistido en que será "responsabilidad exclusiva" del PNV que salga elegido Martín Garitano.







Aralar apoyará a Garitano (Bildu)



El coordinador de Aralar, Patxi Zabaleta, anunció ayer que su formación apoyará al candidato de Bildu a diputado general de Gipuzkoa, Martin Garitano, y agregó que la formación que lidera estudiaría una posible propuesta de la coalición soberanista para integrar el futuro Ejecutivo foral.

Zabaleta recordó que "hasta ahora, Bildu ha actuado en Gipuzkoa de forma que ha promovido y admitido la presencia de todos los grupos en la Mesa" del Parlamento foral, una actitud que "no sólo" ha calificado de "positiva" sino que "ha de ser tomada en consideración".