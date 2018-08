Política

Firma de traspasos

'Las transferencias son fruto de la negociación entre dos gobiernos'

23/06/2011

Así ha declarado Patxi López tras la firma del traspaso de once competencias a la CAV. El lehendakari asegura que van a permitir "avanzar en el objetivo del desarrollo completo del autogobierno".

El lehendakari, Patxi López, ha asegurado que el traspaso de once competencias a la Comunidad Autónoma Vasca firmado hoy es fruto de la negociación entre los gobiernos central y vasco.



El lehendakari ha hecho estas declaraciones en una comparecencia conjunta con el vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, después de que la Comisión Mixta de Transferencias haya dado el visto bueno al traspaso de once materias pendientes.

Patxi López ha subrayado que estas nuevas competencias van a permitir a Euskadi "avanzar en el objetivo del desarrollo completo del autogobierno y de dotar a Euskadi de más herramientas para su modernización".

El encuentro se ha celebrado en Vitoria-Gasteiz, para oficializar el traspaso de once nuevas competencias a Euskadi, cerrado anteriormente por el Ejecutivo central y el PNV en el marco de los compromisos derivados del apoyo de los ''jeltzales'' a los Presupuestos Generales de este año.



Preguntado por el papel del PNV en la consecución de estas competencias, Patxi López ha respondido que éstas "son consecuencia de una negociación que tenían los dos gobiernos", aunque ha reconocido que también "han aparecido en la negociación el PNV y PSOE".

"Si a raíz de que el Gobierno Vasco empieza a negociar, el PNV también se implica en el asunto no lo voy a considerar una mala noticia. Me parece muy bien que hayan pasado de un Estatuto muerto a uno que sigue manteniendo toda su validez y que esto nos siga permitiendo, a través de la negociación y no del conflicto, tener mas capacidad de autogobierno", ha opinado.







Chaves destaca la relación "fluída y eficaz" entre los gobiernos



En cuanto a las competencias pendientes todavía de traspaso, el vicepresidente tercero del Gobierno Manuel Chaves ha recordado que el PNV y el PSOE se reúnen cada cierto tiempo para analizar los acuerdos que podrían darse en distintas materias, por lo que ha indicado que hay que esperar a conocer "lo que el PNV pueda proponer al grupo parlamentario del PSOE".



Tras destacar la relación de trabajo "fluida y eficaz" entre los dos gobiernos, ha recordado que todas las competencias entrarán en vigor el 1 de julio, salvo la relacionada con la Inspección de Trabajo, que lo hará el 1 de enero del próximo año porque debe ser incluida en los Presupuestos Generales del Estado correspondientes a 2012.

La dotación económica de los traspasos, que afectan a 366 trabajadores, ronda los 35 millones de euros. Entre las transferencias, destaca el de la Inspección de Trabajo y de Seguridad Social, con una valoración económica de 4,9 millones de euros, según el cual el personal de la misma dependerá del Gobierno Vasco.



También pasará a manos del Ejecutivo de Gasteiz la relativa a la sanidad y a la enseñanza en los centros penitenciarios, que afecta a 49 profesionales, los profesores de religión (205 más 5 sustitutos) o la gestión de los archivos de titularidad estatal, entre otras.