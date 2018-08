Política

Reformas fiscales

El lehendakari abre la puerta a una subida de impuestos

Redacción

24/06/2011

Patxi López ha explicado que plantea esta medida porque en estos momentos reducir el déficit de las cuentas públicas "es necesario pero no suficiente, ya que las cosas no volverán a ser como antes".

El lehendakari, Patxi López, ha asegurado que es necesario "analizar la necesidad de ampliar las bases imponibles" y "recuperar algunos impuestos si fuera necesario" con el fin de garantizar la sostenibilidad de los servicios públicos.

López ha efectuado este anuncio en el transcurso del pleno de control que celebra este viernes el Parlamento vasco, en el que ha sido preguntado por EB acerca del encuentro que mantendrá con los nuevos diputados generales, en el que el lehendakari tiene previsto debatir sobre posibles reformas fiscales.

El lehendakari se ha mostrado "convencido" de que tomar medidas para reducir el déficit de las cuentas públicas "es necesario pero no suficiente, entre otras cosas porque sabemos que las cosas no volverán a ser como en el pasado y no vamos a tener crecimientos exponenciales en los ingresos".

Patxi López ha subrayado que es necesario "generar recursos públicos que nos den la capacidad de hacer frente a todas estas cuestiones". Esto, a su juicio, "se consigue con crecimiento económico, luchando contra el fraude y teniendo una fiscalidad suficiente".

Tras recordar que en Euskadi las competencias sobre fiscalidad recaen en las diputaciones forales, ha señalado que es necesario "buscar el consenso necesario" a través del Órgano de Coordinación Tributaria (OCT) -el que participan Gobierno vasco y diputaciones- "para realizar las modificaciones que garanticen mayores cotas de solidaridad y justicia en este campo".

De esa forma, el encuentro previsto con los nuevos diputados generales debería servir para que en los próximos meses, puedan plantearse "medidas o modificaciones tributarias" que deberían ajustarse a los siguientes criterios: "no entorpecer el progreso y la recuperación económica, y lograr mayor justicia en el reparto de las

cargas fiscales, en aras de hacerlas más equitativas entre quienes más y menos recursos tienen".





Plan especial de empleo para después de verano



El Gobierno Vasco está trabajando en el diseño de un plan especial de empleo que será realidad después del verano e incluirá programas de los diferentes Departamentos.

Patxi López ha insistido en que una de las prioridades para los dos próximos años será la creación de empleo y la reducción del paro, y ha adelantado que después del verano pondrán sobre la mesa programas y medidas concretas recopiladas en un plan especial al que contribuirán todos los Departamentos.