Política

Juicio del caso Bateragune

Mendia: 'La declaración de Otegi no aporta nada sustancialmente nuevo'

Redacción

28/06/2011

No obstante, la portavoz del Gobierno Vasco ha asegurado que al "Ejecutivo autonómico le hubiese gustado las declaraciones las hubiese hecho hace cinco años y no ahora".

La portavoz del Gobierno Vasco, Idoia Mendia, ha expresado que las declaraciones de Arnaldo Otegi en el juicio del caso Bateragune son "muy claras" si bien "no aportan nada sustancialmente nuevo". Mendia ha reconocido, no obstante, que al "Ejecutivo autonómico le hubiese gustado que se hubiesen hecho hace cinco años y no ahora".

En la rueda de prensa celebrada tras el consejo de Gobierno, Mendia se ha referido, de esta forma, a la declaración del exportavoz de Batasuna Arnaldo Otegi en el juicio iniciado este lunes contra él y otros siete dirigentes de la izquierda abertzale por intentar reconstruir la ilegal Batasuna mediante el proyecto Bateragune.

En su declaración, Otegi se atribuyó el "cambio de estrategia" que, a su juicio, ha experimentado en los últimos meses la izquierda abertzale para "pasar de una estrategia que combinaba la violencia armada con la lucha política a una estrategia de corte sólo pacífico y democrático".