El lehendakari critica la ausencia de Garitano en los premios Korta

29/06/2011

"Su presencia hubiera sido más elocuente que muchas declaraciones", ha señalado Patxi López en la ceremonia. No obstante, Garitano ha dicho no haber recibido invitación alguna.

El lehendakari Patxi López ha subrayado la ausencia del diputado general de Gipuzkoa, Martín Garitano (Bildu), en la ceremonia de entrega de los Premios Joxe Mari Korta que recuerdan la memoria del empresario guipuzcoano asesinado por ETA y reconocen la trayectoria profesional de emprendedores vascos. "Su presencia hubiera sido más elocuente que muchas declaraciones", ha señalado.

Por su parte, Martin Garitano ha remitido un comunicado en el que ha afirmado que no ha recibido ninguna invitación para acudir a dicho acto.



López ha presidido la entrega de estos galardones en la sede de la Presencia del Gobierno Vasco y al mismo ha asistido una amplia representación del empresariado, las instituciones y la sociedad vasca.



El lehendakari no ha citado expresamente al diputado general ni por su cargo ni por su nombre, pero no ha dejado dudas de a quien se refería cuando ha dicho que "hoy estamos aquí representantes de diferentes instituciones, partidos, empresas, organizaciones sociales honrando su memoria. La de una persona que hizo tanto por Euskadi, en general, y por Gipuzkoa, en particular".

"Me habría gustado ver aquí a algún representante de ese territorio no para mayor gloria de este Gobierno o el lehendakari, sino como reconocimiento a un empresario comprometido con su país que nos fue arrebatado por la sinrazón del terror. Y porque hubiera sido más elocuente que muchas declaraciones, ya que los vascos somos en hechos largos y en palabras cortos", ha añadido.





Galardonados

Los galardonados de esta undécima edición de los Premios Korta son Juan Luis Arregui (a propuesta de SEA-Empresarios Alaveses), Esteban Sudupe (candidatura presentada por Adegi), Alfredo Samper (propuesto por Cebek) y Lorenzo Beltrán. Este último ha sido apadrinado por la Fundación Joxe Mari Kortaren Bidetik que participó por primera vez como proponente y jurado.

Juan Luis Arregui, de 68 años, es uno de los empresarios más importantes de Euskadi de las últimas décadas. Entre las empresas que ha fundado o en las que ha colaborado destacan Gamesa, Guascor, Iberdrola o Ence. Asimismo, Arregui ha fundado y preside también las bodegas de Viña Izadi.

El guipuzcoano Esteban Sudupe es director general del Grupo Xubi, una empresa líder en Europa por su amplia gama de transmisiones de alta precisión.

Alfredo Samper es, en la actualidad, presidente y consejero delegado de la empresa familiar Samper Impresores. Además, ha pertenecido a la junta directiva de la Asociación de Artes Gráficas de Bizkaia y a la Asociación de Investigación de Artes Gráficas.

Lorenzo Beltrán, nacido en Bolea (Huesca), fundó Beltrán Acensores y Montacargas en Azkoitia, una empresa que se convirtió en pionera en la implantación del ascensor controlado por variación de frecuencia variable.