Maixabel Lasa: 'El fanatismo y la intolerancia no han desaparecido'

Redacción

06/07/2011

La directora de Atención a las Víctimas del Terrorismo ha condenado el ataque perpetrado contra el monolito erigido en recuerdo de su marido y denuncia que "no se pueden cerrar los ojos".

La directora de Atención a las Víctimas del Terrorismo del Gobierno Vasco, Maixabel Lasa, ha condenado el ataque perpetrado contra el monolito erigido en recuerdo de su marido, Juan Mari Jauregui, asesinado por ETA. Lasa ha declarado que hechos como este demuestran que "el fanatismo y la intolerancia no han desaparecido de este país".

''''No se pueden cerrar los ojos ante algunas cosas que siguen ocurriendo y que merecen una reflexión política y moral'''', ha manifestado a través de un comunicado, además de asegurar a los autores del destrozo que ''''tienen la batalla perdida pues cada vez que lo rompan el monolito será recompuesto''''.



El ataque contra el monolito, cuarto que se produce desde su inauguración, tuvo lugar durante la pasada semana y, como consecuencia del mismo, el monumento sufrió daños de consideración, que obligarán a su reconstrucción. Además de causar los destrozos, los autores sustrajeron también una parte de la inscripción conmemorativa.

"Hay quien dice que estamos ante un cambio de era y que estas cosas pertenecen al pasado; me gustaría que fuera así, pero también me gustaría que cuando ocurren estos episodios, aunque sean puntuales, la gente no se calle y diga lo que piensa, pues todos queremos mirar al futuro con optimismo, pero no se pueden cerrar los ojos ante algunas cosas que siguen ocurriendo y que merecen una reflexión política y moral", ha afirmado la directora de Atención a las Víctimas del Terrorismo.